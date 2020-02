El esperado día del matrimonio de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry

"Camilo y Evaluna. Un solo ser". Con esas palabras, Evaluna, la hija menor de Ricardo Montaner, le contaba al mundo que se había casado con el cantante colombiano Camilo Echeverry. En una emotiva ceremonia realizada al aire libre en Miami, los artistas dieron el "sí, quiero", rodeados de familiares y amigos.

Evaluna, de 22 años y cuya cuenta de Instagram tiene más de 4,8 millones de seguidores, publicó una foto en la que se la ve sonriendo junto a Camilo debajo de una lluvia de arroz que le echan los asistentes en señal de buena suerte para su matrimonio.

En Twitter, Evaluna es la tendencia número uno. En esa red social, Camilo Echeverry compartió una fotografía en la que dice "Camilo y Evaluna. Para Siempre. La Tribu está completa! (sic)", refiriéndose a las miles de personas que siguen su trabajo como músico y sus redes sociales, sobre todo Instagram.



A su vez, otras imágenes de su celebración y de la propuesta de matrimonio se viralizaron rápidamente, el cual Camilo le había hecho a Evaluna meses antes de la fecha del casamiento -que se había mantenido en secreto-.

Camilo y Evaluna. Para Siempre.

La Tribu está completa! pic.twitter.com/oMU0grYXdJ — Camilo (@CamiloMusica) February 9, 2020

Se acuerdan de la propuesta de matrimonio de camilo y evaluna? pic.twitter.com/HE9Y5ZesQU — Mili 🇦🇷 (@CachexEspos) February 8, 2020

En una entrevista concedida a la revista Hola, que es parte del periódico La Nación (Argentina), Evaluna se refirió a su deseo de casarse a los 22 años. "Desde pequeña les decía a todos que me quería casar a los 21 y me contestaban que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta de que el casamiento ya no iba a ser tan importante. Y fíjate que no fue así. A los 21 ya estaba comprometida con Cami. Creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso. Y me parece bonito seguir ese camino. Al final soy tan romántica como mi papá", expresó.



En esa misma entrevista había dicho que la boda sería en Miami (donde ocurrió efectivamente) y que contaría con unos 350 invitados. "Quiero casarme una vez y para toda la vida, por eso necesito que en mi boda estén todas las personas que quiero. (...) Me voy a casar con el compositor más grande del mundo, después de mi papá, claro. Cami es una locura escribiendo y yo no tanto", contó.



Evaluna Montaner es reconocida por haber compartido pantalla en la película Hot Pursuit junto a Reese Witherspoon y Sofía Vergara y por ser la protagonista de la serie de televisión juvenil musical Club 57. Por su parte, Camilo Echeverry saltó a la fama en 2007 tras haber ganado el concurso Factor XS y por éxitos como 'Tutu'.



