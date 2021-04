Las historias reales detrás de estas exitosas series de Netflix

En la famosa plataforma de streaming Netflix existen varias series que se han basado en hechos reales y han logrado fascinar al público. Algunas cuentan eventos muy conocidos a nivel mundial, mientras que otras dan a conocer relatos que antes no tenían la misma popularidad.

Ya sea que siguieron la historia real al pie de la letra o que le agregaron algunos toques de ficción, los creadores de estas series sin duda encontraron el secreto para narrar estos sucesos históricos de una manera cautivadora. A continuación, conozca algunas de las producciones:



'Poco ortodoxa'

Esta popular miniserie, estrenada en marzo del 2020, está basada en las memorias de Deborah Feldman, una escritora estadounidense-alemana cuya autobiografía fue un 'best seller' de 'The New York Times', en 2012.



De acuerdo con la revista ‘GQ’, Feldman relató en su libro cómo abandonó la comunidad judía de Williamsbourgh, en Nueva York, en la que se había criado. Allí, fue obligada a casarse a los 17 años y fue madre a los 19, experiencias que le dejaron fuertes secuelas emocionales.



Aunque la serie se toma algunas licencias respecto a la verdadera historia de la escritora (por ejemplo, cambia el nombre de la protagonista a 'Esther Shapiro'), conserva la realidad que sufren muchas mujeres judías ortodoxas. Ellas son obligadas a raparse la cabeza y utilizar pelucas. Además, no se les permite leer libros ni ver la televisión sin el permiso del esposo.



trailer Poco Ortodoxa El tráiler de ´Poco ortodoxa' (2020). Tráiler de 'Poco ortodoxa' (2020) Foto: YouTube: Trailer Peliculas y Series

'Así nos ven'

En tan solo cuatro episodios, esta producción relata la historia de ‘Los cinco de Central Park’, uno de los casos de racismo sistemático más dolorosos, ocurrido en 1989, en los Estados Unidos.



Según el diario español ‘La Vanguardia’, cinco adolescentes entre 14 y 16 años fueron acusados injustamente de atacar y abusar sexualmente a una mujer en el famoso parque neoyorkino Central Park. Un complot policial logró que los jóvenes confesaran falsamente el delito.



Tuvieron condenas entre cinco y quince años, hasta que, en 2002, un preso llamado Matías Reyes confesó el crimen. Los cinco hombres fueron exonerados y recibieron 41 millones de dólares como compensación.



Luego de salir de prisión, sintieron el rechazo de la sociedad y se les dificultó integrarse en el mercado laboral. Uno de ellos, incluso, acabó en actividades ilegales.

trailer 'Así nos ven' Tráiler 'Así nos ven'. Tráiler 'Así nos ven' (2019) Foto: Netflix

'Madam CJ Walker: Una mujer hecha a sí misma'

Esta serie narra la historia de Madam CJ Walker, la primera millonaria afroamericana de Estados Unidos, que, según ‘ELLE’, rompió las barreras raciales y los prejuicios de género existentes a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX.



Walker era una lavandera que sufrió un problema capilar y perdió gran parte de su cabello. Un día conoció a una exitosa empresaria que le vendió un producto ‘milagroso’ que le ayudó a recuperar su cabello, un logro que le generó mucha seguridad y la motivó a emprender.



Años después, la mujer desarrolló su propia fórmula especializada para el crecimiento y cuidado del cabello de mujeres afroamericanas. Su negocio empezó como una peluquería y terminó siendo ‘Madame CJ Walker Manufacturing Company’, una fábrica de productos de belleza gigante que les dio empleo a muchas mujeres alrededor del país.



Tráiler 'Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma' Tráiler 'Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma' Tráiler 'Madam C. J. Walker: Una mujer hecha a sí misma' Foto: YouTube: Netflix Latinoamérica

'Orange is the new black'

Por si no lo sabía, esta icónica serie de Netflix está basada en el libro ‘Orange is the new black: mi año en una prisión federal de mujeres’, en el que la escritora Piper Kerman cuenta sus vivencias en la cárcel.



En la producción, su nombre se cambia a 'Piper Chapman', quien es interpretada por Taylor Schilling. Según ‘El Comercio’, la historia comienza cuando ella es sentenciada a 15 meses de prisión por un crimen que cometió 10 años antes.



A lo largo de siete temporadas, sigue de cerca los dramas e injusticias que viven las mujeres privadas de su libertad.



También cuenta la relación intermitente de 'Piper' con una mujer llamada 'Alex', después de que decide separarse de 'Larry', su prometido. La revista ‘Forbes’ reveló que en la vida real, Kerman aún sigue sosteniendo la relación con este hombre.

Tráiler Orange Is The New Black Tráiler 'Orange Is The New Black' Tráiler 'Orange is the new black' Foto: YouTube: Cinetvymas

'The Crown'

La historia de la Reina Isabel II, de Inglaterra, es narrada en esta exitosa serie dramática que trata, además, las rivalidades políticas y los romances que han ocurrido durante el mandato de esta figura de la realeza.



El relato va desde que la Reina se casa con Felipe de Edimburgo, en 1947, hasta principios del siglo XXI. Durante estas décadas, se muestran diferentes acontecimientos importantes de Inglaterra, como el mandato de Winston Churchill y de Margaret Thatcher, así como el matrimonio del príncipe Carlos y Diana de Gales.



Se espera que la historia continúe en la quinta temporada, prevista para el 2022. Debido a que en las otras temporadas se han mencionado algunas polémicas de la realeza británica, el gobierno ha tenido que salir a recordarles a los fans de la serie que se trata de una ficción.



“Es una obra de ficción producida de forma impecable, como muchas otras producciones de televisión, pero Netflix debería dejar muy claro al principio que sólo es eso”, dijo Oliver Dowden, Secretario de Cultura Británico, según informó ‘La Vanguardia’.

Tráiler 'The Crown' Tráiler 'The Crown' Tráiler 'The Crown' Foto: YouTube: Netflix Latinoamérica

'Alias Grace'

Esta historia está basada en una novela del mismo nombre escrita por Margaret Atwood, en 1996. Narra el caso de Grace Marks, una mujer inmigrante irlandesa que fue acusada de asesinar a sus patrones en 1843.



Aunque nunca se supo realmente si Marks tuvo algo que ver con el crimen, la serie describe detalladamente la dura infancia de su protagonista y sus recuerdos acerca de los dilemas que las mujeres vivían en aquella época, como el matrimonio fingido o la prostitución.



Según ‘Infobae’, la producción sigue muy cuidadosamente la novela original y le pone el cuerpo a una historia dolorosa. Aunque está basada en un hecho ocurrido en el siglo XIX, su relato es tan contundente que parece haber sido escrito en la actualidad.

Tráiler Alias Grace Tráiler Alias Grace Tráiler 'Alias Grace' (2017) Foto: YouTube: TeVeAdictos

'Narcos'

Netflix llevó a la pantalla la historia de los carteles de droga colombianos. En la serie, narra la vida de Pablo Escobar y los sucesos más importantes protagonizados por el Cartel de Cali.



En su primera temporada, la producción muestra cómo Escobar comienza a crear una enorme riqueza a partir del narcotráfico, dejando en evidencia cómo se produce y se comercializa la droga hacia Estados Unidos.



El relato se centra muchas veces en la perspectiva de los agentes Steve Murphy y Javier Peña, quienes luchan por lograr el arresto del protagonista a como dé lugar.



Luego de dos temporadas dedicadas a la historia del famoso narcotraficante, Netflix lanzó una tercera entrega centrada en el Cartel de Cali, rival del Cartel de Medellín, y sus cuatro integrantes principales.



Según ‘GQ’, ‘Narcos’ recibió muchas críticas por idealizar el crimen, e ,incluso ,el gobierno colombiano se mostró en contra de varias formas como, por ejemplo, instando a la Alcaldía de Madrid a que retirara una campaña publicitaria.

Tráiler 'Narcos' Tráiler 'Narcos' Tráiler 'Narcos'. Foto: YouTube: Netflix Latinoamérica

Tendencias EL TIEMPO

