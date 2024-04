Las hermanas desconocidas de Karol G: ¿cuántas son y a qué se dedican?

arolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, se ha convertido en una de las artistas más reconocidas a nivel mundial. Su talento ha sido galardonado con un Grammy, cinco premios Grammy Latinos y cuatro Billboard Music Awards. Pero detrás de todo su éxito, están las personas que la apoyaron y creyeron en ella, como su familia. Su talento ha sido galardonado con un Grammy, cinco premios Grammy Latinos y cuatro Billboard Music Awards.

La artista de Medellín tiene tres hermanas: Verónica, Jessica y Katherin. Sin embargo, no es tan cercana con la última; pues es hija de otra relación de su padre, Guillermo Giraldo, y no han compartido mucho.

Su hermana mayor, Verónica, tiene 34 años y es maquilladora profesional, empresaria y creadora de contenido. En varias ocasiones se ha encargado del maquillaje de la ‘Bichota’ y la acompaña a sus conciertos junto a su hija, Sophia, la sobrina de la artista. Además, Karol G es la madrina de la menor y siempre la presume en redes sociales.

La ‘influencer’ tiene más de 1,2 millones de seguidores en instagram y es la creadora de una marca de productos para el cuidado facial llamada ‘VeroTips’. La colombiana comparte aspectos de su vida diaria y consejos de maquillaje en su plataforma.

La hermana del medio, Jessica, tiene 33 años. A parte de ser abogada y empresaria, forma parte del equipo de trabajo de trabajo de Karol G y es su mánager. Gracias a su talento y sus conocimientos, ha podido ayudar a la intérprete de ‘Amargura’ a construir su carrera musical.

Sus amigos cercanos, la conocen como ‘Ye’ y tiene más de 1,3 millones de seguidores en Instagram. Incluso, fue reconocida por ‘Billboard’ como una de las mánagers del año, por el trabajo que ha ejercido tras bambalinas con y para su hermana menor.

Junto a su equipo, se encargó de ayudar con la exitosa gira mundial de la cantante paisa, ‘Mañana Será Bonito’. También, participó en la estrategia, planeación y ejecución del disco con el mismo nombre, el cual debutó en el puesto número uno en la lista ‘Billboard 200’ y le otorgó a la ‘Bichota’ el premio Latin Grammy por el álbum del año.

“Más allá de todos estos éxitos que puedo nombrar, me siento orgullosa del lugar que ocupan las mujeres en esta industria”, declaró Jessica Giraldo para ‘Billboard’.

Karol G, en varias ocasiones, ha mostrado que tiene una familia cercana y amorosa que la apoya y celebra sus logros. Incluso, en su canción ‘Mientras me curo del cora’ les rindió un homenaje: “Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también”.

Por otro lado, Katherin, de 28 años, es la hermana menor de la paisa. Es modelo y tiene su propia marca de café. Sin embargo, de acuerdo con una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, en 2021, confesó que lleva años sin hablar con su padre y que no tiene una relación cercana con sus medio hermanas.

“Tuve algunos comportamientos que no estuvieron muy bien en esa época, porque me sentí superlibre y me desboqué, pero todos cometemos errores. Ahí fue donde surgió todo este distanciamiento”, reveló en ese momento.

