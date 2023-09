Seguramente en alguna ocasión ha llegado a soñar que se cae, que lo persiguen o que una presencia maligna está con usted en su cuarto. Esta clase de sueños suelen ser comunes y la mayoría de la población ha llegado a tenerlos alguna vez en su vida, pues las pesadillas son inevitables y es algo que no puede controlar.

Hasta el momento, los científicos no han podido descubrir el origen de estos sueños, sin embargo, en un estudio publicado en 2009 en Current Directions in Psychological Science, los expertos concluyeron que los sueños funcionan para extinguir el miedo, mientras que las pesadillas reflejan fallas en la regulación de las emociones.



Durante varios años, la ciencia ha intentado identificar cuáles son las pesadillas que son más frecuentes, pues normalmente se repite un patrón, en el que las personas dicen que los persiguen, los amenazan, sufren lesiones, ven como otras personas se mueren, caídas, desastres naturales, accidentes, entre otros.



En ese sentido, los científicos Michael Schredl y Anja S. Göritz publicaron en 2018 un estudio en el que analizaron más de 1.200 pesadillas. Para esto le pidieron a los participantes que recordaran su pesadilla más reciente. Tras ellos, los clasificaron en temas más comunes.

Las personas dicen que sueñan que los persiguen, los amenazan, sufren lesiones, ven como se ven otras personas, caídas, desastres naturales, accidentes, entre otros. Foto: iStock

Enfermedad y muerte

El 11.6 % de los informes indicaron que las personas suelen tener preocupaciones relacionadas con la salud y la muerte. Los participantes informaron que cuando tenían estas pesadillas se veían a sí mismos o a un ser querido enfermarse, sufrir una enfermedad o morir.



Este tipo de sueños podrían representar muchas cosas y depende de la situación que cada quien esté viviendo. También pueden representar el miedo general a la enfermedad o a la muerte.

Ser perseguido

En estos sueños, es posible que las personas sientan que los persigue otro ser humano, una presencia maligna o algo que no puedan ver.



Schredl explicó que los patrones básicos de la pesadilla pueden decir esta que significa. En general, estos pueden mostrar que se está ansioso por algo que puede estar evitando.

Accidentes

Acá se incluyen caídas, accidentes automovilísticos, ahogamiento, entre otros. Schredl que este tema fue muy frecuente con un 15%. Estas pesadillas pueden ser muy literales y representar un miedo a las alturas o conducir, sentirse fuera de control, temer a la muerte o sentirse impotente.



Agresión física

Estas pesadillas ocupan el segundo lugar de las más comunes y los participantes describieron que han soñado ser atacados, participar en una pelea o presenciar a otras personas enfrentándose.



Schredl comentó que esta pueden reflejar ansiedad social, un miedo literal a la violencia o preocupaciones sobre ser vulnerable a las críticas de otras personas.

El fracaso

El fracaso ocupa el primer lugar en la lista, pues según los informes tuvo un 18%. Este abarca desde no lograr un objetivo, llegar tarde, perdido, incapaz de hablar, perder y olvidar algo o cometer un error en un momento importante.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

