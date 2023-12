Las frases que le indican que está en una relación tóxica, según Harvard

Al sostener una relación sentimental es importante que primero se conozca a la persona con la que se está saliendo, para evitar caer en una unión que no resulte positiva para ninguna de las dos partes. De acuerdo con la página web de la psicóloga Adhara Monzo, una relación tóxica puede tener diversas afectaciones.



Según la experta, además de tener un sentimiento de infelicidad e insatisfacción, puede evolucionar un trastorno de ansiedad al estar en un estado de alarma, tener una baja autoestima, sentir rechazo o miedo constante y desarrollar hipercontrol sobre la otra persona por desconfianza.

Cortney Warren, profesional en salud mental graduada de Harvard, se describe en su perfil profesional como especialista en patologías alimentarias, autoengaño, diversidad psicológica y experta en parejas. La especialista explicó para ‘NCBC’ que mediante las palabras despectivas se pueden causar daños psicológicos a otras personas.



“El desprecio es peligroso porque no solo ataca el carácter de una persona, sino que asume una posición de superioridad sobre ella. Cuando nos comunicamos de esta manera, podemos tratar a los demás con falta de respeto, burlarnos de ellos con sarcasmo, ridiculizarlos o usar un lenguaje corporal desdeñoso”, explicó la psicóloga clínica.



¿Qué frases ayudan a reconocer una relación tóxica, según una experta?



La profesional en salud mental de parejas Cortney Warren realizó una lista de las palabras que se suelen escuchar cuando se está en una relación tóxica, entre estas se encuentran afirmaciones como “No me mereces” o “Tienes suerte de que te haya aguantado”.



Según explica la psicóloga para ‘NCBC’, las anteriores frases reflejan desprecio hacia la pareja, ya que expresa una posición de superioridad, lo que puede causar efectos negativos hacia la autoestima de la persona que recibe el mensaje.

Conversaciones en las que se diga: “Deja de preguntar si estoy bien. Todo está bien”, son catalogadas por la profesional como pasiva-agresivas, pues no se permite que haya comunicación entre los dos y no hay resolución de los conflictos, lo que da paso a la inseguridad dentro de la relación.



Cortney Warren sugiere que se debe cambiar este discurso diciendo en su lugar “Estoy realmente molesto, pero aún no estoy listo para hablar de eso”, lo que permite que la otra persona conozca el problema y le brinde espacio para que pueda reflexionar.



Los insultos también pueden generar efectos negativos en la relación.

Los insultos también pueden generar efectos negativos en la salud mental, debido a que se le atribuyen características negativas a su pareja como “Eres patético”, en su lugar puede expresar lo siguiente: “No me gustó cómo manejaste esa situación”.



Decir frases como “Te odio”, reflejan el sentimiento que puede tener una persona en un momento de tensión. Sin embargo, generaliza sus sentimientos momentáneos hacia el otro, lo que puede generar desconfianza dentro de la relación. De acuerdo con la psicóloga clínica, es mejor que exprese que en ese momento siente incomodidad y que necesita tomarse un tiempo.



En la convivencia de pareja se conocen las debilidades de cada uno, por esto debe evitar decirlas de una manera despectiva como: “Eres un mal padre”. Si hay problemas con la educación de los hijos, es algo a lo que se le puede buscar una solución, por esto es necesario que se lleve a un diálogo que busque mejoras.



Frases como “Estás loca” se clasifican como ‘gaslighting’, pues se modifica la percepción de la realidad. Mientras que expresiones como “Estás tan necesitado” invalidan las necesidades de la pareja. En contraposición, una alternativa, según la experta, sería: “He oído que quieres mi atención, pero me siento asfixiado y necesito algo de espacio”.

