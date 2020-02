Peligrosas formas en las que migrantes ilegales cruzan las fronteras

AFP

Las largas caminatas en el desierto. Miles de personas intentan entrar a Estados Unidos por el largo desierto de Texas. Lo que muchos no saben es que varios de ellos no logran soportar las desafiantes características de la tierra desértica. Lo árido de la tierra, las condiciones climáticas y otros factores más, hacen que la travesía de los migrantes se torne en peligrosa y, algunas veces, mortal.



Caídos en la arena. Según el 'New York Times', desde enero de 2009 hasta abril de 2019, se encontraron 642 cadáveres o restos óseos de migrantes que no pudieron superar los retos que impone el desierto. El medio informa que las causas de muerte más comunes en la travesía de los migrantes por Texas son: deshidratación por el calor del verano, hipotermia por el frío del invierno e insolación por el inclemente sol que golpea la tierra.