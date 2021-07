Miedo al cielo, a las barbas, al dinero y otras fobias más extrañas

Quizá no haya sensación que produzca mayor impotencia que sentir miedo y no poder controlarlo.



La angustia, incapacitante en algunos casos, es esa piedra que siempre nos pone a tambalear en el camino de la vida.



O, ¿quién no ha sido víctima del pánico en una entrevista de trabajo o en una primera cita?



Seguramente todos.



Pero vale decir que son situaciones las cuales, por su naturaleza, implican un incremento ‘medianamente lógico’ de adrenalina y nerviosismo.



El problema viene cuando el pavor es desatado por elementos que, a simple vista, no deberían causarlo.



¿Qué hacer cuando se siente miedo de objetos que hacen parte del diario vivir? ¿Del paisaje, por ejemplo? ¿O de sencillos e inevitables comportamientos humanos?

Conozca algunas de las fobias más extrañas que ratifican la premisa básica: toda angustia puede tener un componente irracional.

Miedo al cielo

Facebook Twitter Linkedin

El 'miedo al cielo' se refiere al temor de pensar en que, después de muertos, llegaremos allí. Foto: iStock

La uranofobia no es temor a contemplar la inmensidad del cielo o sus nubes. No. El popular ‘miedo al cielo’ hace alusión al pavor que producen esas ideas que, tradicionalmente por las religiones, nos hablan de llegar al cielo después de la muerte.



Por supuesto que esta fobia particular envuelve muchas otras como el propio temor a la muerte. Sin embargo, el meollo de este asunto está en sentir un miedo intenso a contemplar siquiera esa posibilidad de llegar a hacer parte de la infinidad del cielo.



En muchos casos, según han analizado médicos y expertos a lo largo del tiempo, esa sensación de llegar ‘a lo más alto’ puede causar síntomas incapacitantes propios de la ansiedad como mareos, taquicardias y sudoración excesiva.

(Siga leyendo: Peces gigantes, vaca enana y raras creaturas que sorprenden al mundo).

Pavor a las barbas

Facebook Twitter Linkedin

El temor a las barbas se conoce como pogonofobia. Foto: Sebastien Bozon / AFP

Después de meses de encierro, muchos hombres aprovecharon el confinamiento derivado de la pandemia para dejarse crecer la barba.



Y, aunque a muchos les parezca atractiva la vellosidad facial, existen algunas personas que sienten un inmenso temor con tan solo ver una ‘persona barbuda’.



La pogonofobia, como se le conoce a la aversión hacia las barbas, parece ser desencadenada en la mayoría de los casos por una excesiva preocupación por la higiene.



Sin embargo, como enfatizan los médicos, cada paciente debe ser evaluado según sus particularidades y ser tratado por un especialista en el momento que considere que ese temor le impide llevar su vida con normalidad.

Fobia al dinero

Facebook Twitter Linkedin

Foto referencia. Foto: iStock

Sentir temor de no llegar a fin de mes para el pago de los recibos o el arriendo es bastante frecuente. Lo curioso es cuando el pavor no está dirigido a no tener ‘suficiente dinero’ sino al mero hecho del dinero físico. Al papel moneda.



La crometofobia es ese miedo profundo e intenso a ver o poseer tanto billetes como monedas.



Usualmente, este temor está relacionado con experiencias traumáticas en las que la falta o el exceso de dinero fue causante de emociones intensas.



A lo mejor, en la actualidad, el ‘dinero plástico’ como las tarjetas de crédito o débito puede ser un gran aliado para esas personas a las que les cuesta tener, literalmente, ‘la plata en sus manos’.

(Le puede interesar: Usted puede contagiarse con dos variantes de covid al tiempo: expertos).

Temor al queso

Facebook Twitter Linkedin

El temor al queso podría ser más común de lo que se cree. Foto: Ana María García. Archivo de EL TIEMPO

Una cosa es no tolerar la lactosa y otra, muy diferente, es tenerles miedo a sus productos y derivados.



Pues bien, la turofobia es esa angustia excesiva que tienen algunas personas al ver cualquier ‘pedacito’ de queso.



Y aunque pueda sonar muy extraño, la tendencia de quienes padecen esta fobia, según investigaciones de especialistas, es haber vivido alguna experiencia traumática ingiriendo o viendo a alguien comerse un queso.

Miedo a las palabras largas

Facebook Twitter Linkedin

La Hipopotomonstrosesquipedaliofobia es el temor a las palabras muy extensas. Foto: Archivo Particular

Hay palabras que de solo oirlas producen pavor. En la mayoría de los casos, ‘muerte’ podría ser ese vocablo que más angustia produce. En otros, incluso el sentir que alguien menciona la palabra ‘amor’ puede desatar olas de pánico.



Sin embargo, existe una fobia a las palabras, particularmente a las largas.



Como no podía ser de otra forma, la ironía es que su nombre médico es una palabra compuesta por treinta letras: Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.



La mayoría de casos de pacientes que sufren de este miedo irracional suelen haber vivido experiencias traumáticas con palabras de ese estilo en su infancia.

(Le recomendamos: '¿Todo lo que puedas comer?' Pide 23 platos y lo echan de restaurante).

Terror al ‘666’

Facebook Twitter Linkedin

La versión de la Biblia que usan los católicos tiene 72 libros; la de los evangélicos, 66. Foto: Istock

“El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis”.



Ese versículo de la Biblia, el 13:18 del libro del Apocalipsis, ha sido el origen de miles de afugias que muchas personas han desarrollado respecto al número ‘666’.



No es casualidad que muchas personas huyan de este número cuando, por ejemplo, lo ven inscrito en placas de vehículos.



Pues bien, ese pavor a la ‘marca de la bestia’ puede llegar a causar un terror profundo. Quienes sufren de él padecen de Hexakosioihexekontahexafobia.

Fobia a la lluvia

Facebook Twitter Linkedin

La ombrofobia es el temor intenso a la lluvia. Foto: iStock

Lo más particular de la lluvia es que, por más que haya miles de pronósticos climáticos, nadie puede determinar la hora de su llegada.



Esa condición ha llevado a que la sombrilla sea una compañera indispensable del día a día. Al menos en Bogotá y en otras ciudades del país.



Aún así, existe un porcentaje de la población que sufre de un intenso miedo a la lluvia.



El mero hecho de sentir el olor de la precipitación o ver gotas en sus ventanas podría desatar un colapso nervioso en los peores casos de Ombrofobia, como se le conoce a este temor particular.



Vale la pena recordar que, en caso de presentar algún medio excesivo que está afectando su vida, no dude en consultar con especialistas.



Sentir miedo #NoesdeLocos, tal como dicta una campaña difundida de forma masiva en redes sociales.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO