En los últimos días se han registrados nuevos casos de viruela del mono a lo largo del planeta. Esta enfermedad había estado hasta el momento presente principalmente en el continente africano.



Médicos a lo largo del planeta han teorizado que el virus se ha propagado por otros continentes gracias a una serie de multitudinarias fiestas en Europa.



En España, donde ya se han confirmado al menos 30 casos de este tipo de viruela, la mayoría de los contagiados afirman haber asistido a la misma fiesta en las Islas Canarias. Tres casos en Italia también corresponden a personas que participaron del evento.



El doctor David Heymann, ex director de emergencias de la Organización Mundial de la Salud ha sido uno de los que ha apoyado esta teoría sobre la propagación.



“Sabemos que la viruela del mono puede propagarse cuando hay un contacto estrecho con las lesiones de alguien infectado, y parece que el contacto sexual ha amplificado ahora esa transmisión” explicó el médico para The Associated Press.



Este sería un cambio con respecto al comportamiento del virus en África Occidental y Central donde la transmisión venía principalmente de animales como primates salvajes y roedores.

Las fiestas

El principal foco en Europa se trataría de dos fiestas masivas. La primera fue en las Islas Canarias en España. Se trató de un evento del Orgullo Gay en el que estuvieron al menos 80.000 personas. La segunda fiesta fue en Bélgica y de allí han salido contagios a lo largo de todo el continente.



En Alemania ya van cuatro casos ligados a un mismo evento. En Reino Unido cuatro hombres que han presentado viruela del mono se identifican como homosexuales.



Esto último llevó a que la ONU hiciera un llamado a evitar reportes homofóbicos sobre los brotes del virus. La agencia de las Naciones Unidas para el Sida expresó que aunque "una proporción significativa" de los casos se han presentado en hombres homosexuales, se debe tener cuidado para no caer en la estigmatización.



"La experiencia demuestra que la retórica estigmatizadora puede desactivar rápidamente la respuesta basada en la evidencia, avivando los ciclos de miedo, alejando a la gente de los servicios de salud, obstaculizando los esfuerzos para identificar los casos y fomentando medidas inefectivas y punitivas” concluyó Matthew Kavanagh, director de la agencia de las Naciones Unidas para el Sida.

