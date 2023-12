Las famosas que se estrenarán en 'El mundo en 80 risas': la nueva temporada

Luego del final de 'Yo Me llamo', el Canal Caracol estreno una nueva temporada del programa de comedia 'La vuelta al mundo en 80 risas', el cual consiste en enviar de a parejas a su electo para que vivan aventuras en distintos lugares del mundo y con lo que les sucede hagan reír a los televidentes.

Como en las temporadas pasadas, el presentador es Santiago Rodríguez, quien será el encargado de preguntarle a las parejas detalles de todas situaciones que tuvieron que pasar mientras estaban de viaje.



En esta ocasión, el programa ha tenido ciertos cambios y las parejas quedaron conformadas de la siguiente manera: Piroberta y Juan Diego Vanegas; Carolina Cruz y Don Jediondo; Jeringa y Jessica Cediel; Suso y Laura Tobón, Laura Acuña y Jhovanoty y Amanda Dudamel y Boyacoman.



Vale la pena mencionar, que tanto Jessica Cediel cómo Laura Tobón ya habían participado en el programa en una edición anterior. Las presentadoras que viajaban por primera vez fueron Laura Acuña, Carolina Cruz y Amanda Dudamel, quien fue Miss Venezuela en 2021.

Este año, Don Jediondo en compañía de Carolina Cruz viajaron a Bali y Malasía. "Es mi primera vez en el programa y me fue muy bien con Don Jediondo, fue el mejor compañero porque se portó muy amoroso, responsable, querido, detallista y muy entregado. Tenía angustia por la comida, pero afortunadamente no comí ningún bicho raro porque era a lo que más le tenía impresión y bueno, me salvé", comentó cruz en el programa.



En cuanto a Juan Diego Vanegas y Piroberta vivieron nuevas experiencias en Alemania e Italia. Laura Tobón y Suso 'el Paspi', visitaron increíbles paisajes en Bolivia y Argentina, pasando por Bariloche.



Amanda Dudamel viajó junto a Boyacomán a España e Israel. En cambio, Laura Acuña y Jhovanoty conocieron la cultura japonesa en Osaka y Kyoto. Por último, Jeringa y Jessica Cediel conocieron la cultura francesa y la República Checa.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

