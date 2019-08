Las esposas de los cantantes de música popular colombianos

Twitter: @minieto

Darío Gómez sostuvo una relación de 35 años con Olga Lucía Arcila. Su matrimonio se terminó en 2016, sin embargo, el cantante aseguró en una entrevista con 'La Red' que ella seguiría siendo su manager debido a que era una persona que lo conocía muy bien y quien había aportado mucho a su carrera musical. En la misma entrevista el llamado 'Rey del despecho' confesó que estaba enamorado de otra mujer pero no dio a conocer su nombre. El cantante no habla mucho de su situación sentimental, lo cierto es que Arcila y Gómez siguen trabajando juntos y varios la siguen reconociendo como su esposa, ya que fue la mujer con la que ha durado más tiempo y hasta el momento no se conocen otros nombres.