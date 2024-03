¿Quién es el médico argentino señalado de tercero en el divorcio de Justin Trudeau? 

El año pasado se conoció que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se separó de su esposa, Sophie Grégoire, tras 18 años de matrimonio. En ese momento, se conoció que "fue un mutuo acuerdo", pero se desconocen los motivos. El diario 'Daily Mail' aseguró que habría un tercero, quien sería un médico argentino llamado Marcos Bettolli.

¿Qué se sabe?

En su momento, la expareja comunicó en redes: "Como siempre, seguimos siendo una familia cercana, con un profundo amor y respeto por cada uno y por todo lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Por el bienestar de nuestros hijos, pedimos que respeten nuestra privacidad. Gracias".

Grégoire y Trudeau comenzaron a salir en 2003, luego de volverse a encontrar juntos. La mujer era amiga del hermano menor del primer ministro canadiense, pero este murió en una avalancha en 1998. Desde 2005 estaban casados hasta que confirmaron su ruptura.

Varios meses de su separación, comenzaron a suscitar algunos rumores. El diario inglés compartió que Grégoire ha vivido en el apartamento que alquiló el cirujano Bettolli, quien se separó de su esposa, la argentina Ana Remonda.

El medio compartió que, según una petición de divorcio presentada el 26 de abril de 2023, Remonda compartió que el argentino se "había vuelto a asociarse con una persona de alto perfil que atrae una importante atención de los medios y presenta importantes consideraciones de seguridad".

'The National Post' confirmó que esta mujer sería la exesposa del primer ministro canadiense, Sophie Grégoire. Desde ese momento, se especuló que la ella habría salido con Bettolli, desde meses antes de su separación con Justin Trudeau.

Remonda, quien estuvo cansa 22 años con el argentino, habría solicitado dicha petición, porque instó que esta nueva relación provocó "problemas con sus hijos".

De acuerdo con 'Daily Mail', "los niños no interactuarían con la nueva pareja, pero Marcos Bettolli no ha respetado dicho acuerdo", por eso la petición de la ex del cirujano.

¿Quién es el médico argentino señalado de tercero en el divorcio de Justin Trudeau?

Compartir El doctor Marcos Bettolli. Foto:Foto del perfil de la Universidad de Ottaw.

Marcos Bettolli, de 47 años, es un argentino que trabaja en el Hospital Infantil del Este de Ontario (CHEO). Además, es profesor en la Universidad de Ottawa.

Según su biografía, disponible en la facultad en la que enseña, se graduó de medicina en la Universidad Católica de Córdoba. Realizó su residencia en Cirugía Pediátrica en el Hospital Infantil de la Municipalidad de la misma ciudad.

En 2004, se mudó a Canadá y llegó como investigador clínico. Su enfoque era: dismotilidad gastrointestinal y cirugía mínimamente invasiva (MIS).

Para 2014, se convirtió en maestro y obtuvo su distinción como miembro del Royal College of Surgeons of Canadá. "Como líder educativo, participa en la enseñanza, el desarrollo y la organización del plan de estudios de pregrado en Cirugía Pediátrica en todos los niveles", se lee en el sitio.

En estos últimos meses, se enfrenta a la demanda de su exesposa, Ana Remonda. El diario inglés reveló que la mujer le dijo al cirujano que no está de acuerdo que revele su nueva relación, que se especula que es con Sophie Grégoire, porque volvería a Argentina con sus hijos.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO