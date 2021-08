Misterios de la aviación: casos sin resolver de vuelos desaparecidos

¿Han escuchado hablar del Triangulo de las Bermudas? Un área geográfica situada en el océano Atlántico en donde, según indica la teoría, se encuentra oculta una dimensión desconocida que explicaría la desaparición de aviones y barcos.



Aunque esto nunca ha sido confirmado por la ciencia, se trata de una superstición que es usada en muchos casos como explicación para las más misteriosas desapariciones de aviones a lo largo de la historia.



(Lea también: La historia de terror detrás de la 'Isla de las muñecas' ¿Dónde queda?).

Estos sucesos, que en su mayoría se tratan de desapariciones repentinas en pleno vuelo, siguen siendo un misterio para la humanidad y los expertos hoy en día, ya que no se ha encontrado una explicación lógica.



A pesar de que han intentado catalogarse como 'accidentes', muchos indican que es incierto, pues no se halló ninguna pista o resto del avión, las personas o el equipaje.



(Le puede interesar: Arqueólogos dicen tener respuesta sobre Pirámides de Egipto).



A continuación algunos de los casos más sonados:

Vuelo MH370 de Malaysia Airlines

El 8 de marzo de 2014 el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció misteriosamente poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín. El Boeing 777 llevaba 239 personas a bordo de quienes nunca se supo su destino final.



El primer operativo de búsqueda marítima, el más importante de la historia de la aviación, coordinado por Australia, fue suspendido sin resultados en enero de 2017.



No se halló ningún rastro del aparato en la zona de 120.000 km2 del sur del océano Índico explorada, que fue determinada tras analizar vía satélite la posible trayectoria de la aeronave después de que se desviara de su ruta teórica.



Presionado por familias de desaparecidos, el anterior gobierno malasio llegó a un acuerdo con Ocean Infinity, una empresa privada especializada en la búsqueda submarina que se concentró en otra zona de búsqueda, de unos 25.000 km2, situada algo más al norte que la primera.



Su barco, el 'Seabed Constructor', estaba equipado con ocho drones provistos de sonares y cámaras que pueden sumergirse a hasta 6.000 metros de profundidad. Aún así no se encontró al avión ni sus cajas negras.



Solo se han encontrado algunos restos frente a las costas de África oriental -lejos de la zona de búsqueda- , que no definen si en realidad son parte o no de la nave, pues no hay rastros de equipaje, personas, o restos dicientes.



Cabe aclarar que esta es la única noticia confirmada entre las leyendas de este listado.



(Le recomendamos leer: Diez lugares turísticos y terroríficos del mundo).

Facebook Twitter Linkedin

El 8 de marzo de 2014 el vuelo MH370 de Malaysia Airlines desapareció. Foto: AFP

'Vuelo 19'

El 5 de diciembre de 1945, cuando la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar, cinco aviones de combate TBM Avenger, que realizaban un último ejercicio de entrenamiento sobre la zona de los cayos de Florida, desaparecieron para siempre junto con todos sus tripulantes.



Este acontecimiento dio origen a la teoría del Triangulo de las Bermudas, pues ese mismo día, cuando el ejército estadounidense adelantaba la búsqueda de las aeronaves pérdidas, uno de los aviones PBM-5 que participaba en la búsqueda desapareció en la misma zona con 13 personas a bordo.



Los accidentes quedaron reportados como desapariciones por causas desconocidas y las 26 personas fueron dadas por muertas. Sin embargo, 21 días después del accidente, el hermano del sargento George Paonessa - uno de los desaparecidos - recibió un telegrama que decía "te han informado mal sobre mí, estoy muy vivo”.



En los informes oficiales de la marina nunca se investigó este telegrama; sin embargo, la familia sí lo reportó.



“Esa historia se quedó dentro de mí como si hubiera descubierto la pólvora. Y luego cuando estaba estudiando en Miami, me di cuenta de que cada 5 de diciembre en Fort Lauderdale hacen una ceremonia en honor a los desaparecidos”, contó el periodista español José Antonio Ponseti, quien tiene un libro sobre la historia, llamado 'Vuelo 19'.



(Además: Diez puntos raros y extremos del mundo que usted tal vez no conozca).

Facebook Twitter Linkedin

El 5 de diciembre de 1945 el 'Vuelo 19' desapareció. Foto: EFE

Boeing 727

El 25 de mayo del año 2003 un Boeing 727 matrícula N844AA desapareció después de despegar del Aeropuerto Quatro de Fevereiro en Luanda, Angola.



La nave estaba siendo reparada por el mecánico y piloto de avionetas Ben Charles Padilla y su ayudante John Mikel Mutantu. Ese día tenían previsto sacar el avión para probar los motores y volver a guardarlo sin que despegara.



Sin embargo, el avión despegó con las luces de posición apagadas, sin autorización y con rumbo suroccidente sobre el Atlántico. Tiempo después del despegue este desapareció por completo. La primera conclusión a la que se llegó fue que se trató de un robo.



Durante varios meses las autoridades estadounidenses elevaron la alerta antiterrorista, debido a que había transcurrido poco desde el 9/11 y se creía que podría ser plan de un atentado.



Aunque la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) se encargaron de la búsqueda, el avión nunca dio señales de vida ni sus restos fueron encontrados.



(Siga leyendo: ‘Estaba hablando solo’: celador que dice que fue atacado por 'fantasma').

Facebook Twitter Linkedin

Una fotografía del Boeing 727 antes de desaparecer. Foto: Archivo particular

Tendencias EL TIEMPO