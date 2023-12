Luisa y Marcela, las cuñadas de 'Rigo' que se llevan los elogios de las redes sociales

La vida del ciclista Rigoberto Urán se ha vuelto un éxito en redes sociales desde el estreno de la telenovela biográfica ‘Rigo’, de RCN Televisión. La serie ha sido un rotundo éxito, y muchos colombianos esperan ansiosos las transmisiones cada noche.



(Lea también: ‘Rigo’: así fue el primer beso de Rigoberto Urán y Michelle en la novela).



La acogida que ha tenido la producción ha hecho que los televidentes se interesen en las personas reales en las que están basados los personajes de la telenovela, y uno de los personajes que más ha generado curiosidad es el de la cuñada de ‘Rigo’, ‘Sofía Durango’.

Los conocedores sabrán que en la vida real, Urán tiene dos cuñadas, en lugar de solo una: Marcela y Luisa, hermanas de Michelle. Sin embargo, Luisa, la menos de las tres, reveló en los últimos días que los productores de la serie le notificaron que no sería tomada en cuenta para la producción.



“Es la historia de ‘Rigo’, no de la familia de Michelle. Si se hiciera de los Durango creo que tanto Marcela como yo estaríamos representadas”, le dijo Luisa en una entrevista a ‘Pulzo’.



(Más información: La cuñada de 'Rigo' cuenta las razones por las que no aparece en la novela).



En la misma entrevista, Luisa le aclaró a los televidentes que ‘Sofía’ Durango era algo así como una mezcla entre Marcela y ella, pues ninguna de las dos es arquitecta. “Es que en realidad la gente asume que, como Sofía es mayor que Michelle, es Marcela, pero no, no representa a ninguna de las dos”, aclaró.

¿Quiénes son Luisa y Marcela?

Como ya se dijo antes, Marcela es la hermana mayor de Michelle, y Luisa la menor. Son rubias, lo que las diferencia de su hermana y de la actriz que interpreta a Sofía, Elizabeth Chavarriaga.

Ambas están al frente de un negocio familiar llamado ‘Helados Tonny’ con sede en Urrao, Antioquia, y creado por su padre, don Antonio Durango, en 1978. A algunos televidentes se les hará familiar la historia de la heladería, pues, tanto en la serie como en la vida real, la marca del padre de las hermanas Durango patrocinó a Rigo cuando entró a su primer equipo.



(Lea más: De patrocinador a suegro: revelan al hombre que confío en Rigo antes del estrellato).

Según lo reportó ‘El Colombiano’ tras una entrevista con Don Antonio, Tonny cuenta actualmente con 120 empleados y tiene presencia en Antioquia, Chocó y Córdoba. Desde hace ya un par de años, Marcela y Laura le ayudan a su padre con las labores administrativas del negocio.



Por otro lado, el ‘Canal RCN’ reportó que, para Michelle Durango, sus hermanas son sus mejores amigas y confidentes, como lo es Sofía en la telenovela.



La foto de Instagram de Michelle con sus hermanas se ha llenado de elogios para las tres mujeres, que parecen ser toda una tendencia en redes sociales: “Muy lindas, ¡son idénticas!”, “Tan hermosas, Dios las bendiga”, “Qué envidia ese abrazo”, y “¿Por qué en la novela son solo dos? Deberían ser las tres”



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

