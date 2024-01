Conozca las cuatro vitaminas que combaten la depresión

La lucha contra la depresión encuentra un aliado inesperado en el mundo de las vitaminas, según destaca Mundo Deportivo. La vitamina B12, en particular, es señalada como un factor clave en la conversión de carbohidratos a glucosa, proporcionando energía esencial para el cuerpo.



(Le puede interesar: Jennifer Aniston revela su rutina de ejercicios que la mantiene espectacular a los 54).

Este nutriente, fundamental para la producción de glóbulos rojos y para el funcionamiento del cerebro, también ayuda en la producción de sustancias químicas relacionadas con el estado de ánimo. Su carencia puede llevar a anemia y, en casos extremos, a problemas neurológicos.



La depresión, un trastorno mental que se manifiesta a través de una tristeza persistente, la pérdida de interés en actividades diarias, y dificultades de concentración, tiene diversas causas que incluyen factores genéticos y experiencias traumáticas.



(De interés: Margot Robbie no fue nominada a los Oscar por 'Barbie' y las redes reaccionaron mal).

Facebook Twitter Linkedin

Aquí algunos signos de este estado. Foto: iStock

Además de la B12, otras vitaminas como la C y D, junto con el zinc, juegan un papel significativo en el manejo de esta condición. La vitamina C reduce el cortisol, una hormona del estrés, mientras que el zinc, cuando se combina con antidepresivos, mejora los síntomas de la depresión.



Por su parte, la vitamina D no solo acelera el metabolismo, sino que también fortalece el sistema inmunitario y combate la fatiga. Estos nutrientes, por lo tanto, son esenciales no solo para mantener un alto nivel de energía, sino también para prevenir y manejar la depresión, ofreciendo beneficios integrales para la salud mental y física.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Universal, y contó con la revisión de la periodista y un editor.