Las claves para una vida sexual satisfactoria con su pareja no solo se limitan a la química del amor y la atracción, según Esther Balac en un artículo publicado en EL TIEMPO en el 2015.

Un estudio citado por Balac, que examinó a 1.900 personas, tanto heterosexuales como homosexuales, concluyó que las parejas que disfrutaban de una vida sexual más plena eran aquellas que se esforzaban en expresar sus preferencias sexuales y entender las de su pareja.

Este esfuerzo incluía la exploración de nuevas experiencias, la tolerancia al error, y el rechazo a dejar que el azar o las conveniencias dictaran sus interacciones sexuales.



Por desgracia, según la investigación, las parejas que adoptan este enfoque proactivo en su vida sexual son menos comunes que las que confían únicamente en la química del amor.

Muchas de ellas, convencidas de que su "media naranja" garantiza una vida sexual plena, olvidan que la pasión de la luna de miel y la emoción de explorar nuevas posturas sexuales a menudo desaparecen después de los primeros tres años. A partir de ahí, advierte Balac, se corre el riesgo de caer en una apatía sexual.

Los desacuerdos en el acto sexual pueden ser un estímulo para mejorar. Foto: iStock

Para mantener una vida íntima satisfactoria a largo plazo, Balac aconseja reconocer que los desacuerdos en la cama son inevitables, pero también pueden ser un estímulo para mejorar. Es necesario "regar y nutrir" regularmente la vida sexual, al igual que una planta, para mantenerla en su mejor estado.

¿Y el orgasmo?

En un artículo reciente publicado por EL TIEMPO, la sexóloga Juliana Correa, CEO de la empresa EnConfiaza, dedicada a la salud y educación sexual, ofreció valiosos consejos para quienes buscan alcanzar el orgasmo.

Primero, la especialista insistió en que el orgasmo no debería ser el objetivo único de los actos sexuales. Esta perspectiva puede crear presión y restar disfrute a la experiencia. En lugar de perseguir este clímax, sugiere centrarse en el encuentro en sí y en los estímulos que pueden llevar a esa meta.

El autoconocimiento y la experimentación con el propio cuerpo también juegan un papel crucial en la búsqueda del orgasmo, según la experta. Esto nos permite conocer nuestras propias preferencias y encontrar una ruta más fácil a la culminación del placer sexual.

El orgasmo es la descarga repentina de la tensión sexual acumulada. Foto: iStock

Además, Correa destaca la importancia de la comunicación en las relaciones sexuales. Recomienda no solo escuchar las necesidades propias, sino también prestar atención a la persona con quien estamos teniendo un encuentro de este tipo.



Adicional a lo anterior, asegura que no se debe forzar el orgasmo. Si no ocurre cuando se espera, está bien, y la situación puede empeorar si se intenta lo contrario.



Correa hace énfasis en la necesidad de conectar el cuerpo y la mente para llegar al clímax. Un buen orgasmo, sugiere Correa, a menudo sigue a una fantasía sexual muy estimulante.

Estos consejos representan una guía valiosa para las personas que buscan mejorar su vida sexual y su capacidad para alcanzar el orgasmo. Sin embargo, cada individuo es diferente, y lo que funciona para una persona puede que no lo haga para otra. Por lo tanto, siempre es útil experimentar y explorar diferentes técnicas y estrategias para encontrar lo que mejor se adapte a cada uno.

¿Qué impacto tiene en nuestra salud la falta de actividad sexual?

VALERIA CASTRO VALENCIA

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en artículos de archivo de EL TIEMPO, y contó con la revisión de la periodista y un editor.