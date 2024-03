Las claves de la dieta de Hugh Jackman, 'Wolverine', para perder peso y ganar músculo

Marvel, la cual es reconocida por recrear grandes historias de sus cómics más icónicos en los que aparecen diversos superhéroes y villanos. El actor australiano Hugh Jackman ha participado en diferentes producciones de la empresa de entretenimiento, la cual es reconocida por recrear grandes historias de sus cómics más icónicos en los que aparecen diversos superhéroes y villanos.

Uno de los papeles más representativos del artista es ‘Wolverine’, de la película de los ‘X-Men’, la cual salió en el año 2000 y continúa en vigencia con su aparición en otros largometrajes de la empresa estadounidense.

Por tal motivo, Hugh Jackman, a sus 55 años, debe mantener la figura característica de este personaje con un estricto entrenamiento y una dieta específica para su objetivo, ya que pronto volverá a las salas de cine con la nueva producción de Marvel, ‘Deadpool 3’.

¿Cómo cuida su figura Hugh Jackman?



No solo basta con tener una rutina exigente para el gimnasio, puesto que se debe analizar el tipo de cuerpo y la reacción ante cierto tipo de procedimientos, por lo que para estos cambios físicos se necesita de un profesional que asesore a las estrellas y les brinde una dieta adecuada según sus necesidades.

En el caso de Hugh Jackman, el actor debe seguir un plan de alimentación que contenga ayuno intermitente y el consumo de pollo, pero también debe hacer el conteo de las calorías que consume diariamente. En 2023 el artista compartió qué era lo que debía comer durante las seis comidas que le recomendaron para el día a día.

Durante las grabaciones la cantidad nombrada de platillos que consumía estaban conformados por lubinas negras con arroz vegetariano y salsa de hierbas, salmón con papas y salsa picante, dos porciones de hamburguesas de pollo con papas dulces y dos porciones de solomillo con pasto y fideos, según ‘Men’s Health’.

Para lograr esos músculos que caracterizan a sus personaje, debía ingerir un total de 8.300 calorías diarias, tres veces más de lo que debería comer un hombre de su edad, puesto que lo recomendable para las personas entre los 51 y 55 años es consumir 2.800 calorías diarias, de acuerdo con el medio mencionado.

En una entrevista con Chris Wallace, Hugh Jackman explicó que su musculatura no fue producto de esteroides, sino del consumo de pollo y que, adicional a esto, se toma un batido especial: "Si me despierto por la noche, me lo tomo antes de volver a dormir, mantiene los músculos reparándose y el metabolismo en marcha".

