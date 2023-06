La infidelidad es una de las principales causas de separación de parejas en Colombia, en muchos casos, las personas se sienten traicionadas, engañadas y decepcionadas por un ser querido a la cual le brindaron gran parte de su confianza.



Colombia, entre los países de Latinoamérica con más infieles

Además, la infidelidad puede ocasionar una aserie de sentimientos negativos que en algunos casos afecta la estabilidad emocional, que puede ir desde la ira, odio y rencor, hasta un resentimiento de ‘mea culpa’ pérdida de autoestima y vergüenza.



De acuerdo a la información entregada por la aplicación Gleeden, Colombia es el segundo país con más infieles de Latinoamérica en 2022, alrededor de 446 mil personas consultadas por este estudio aceptaron que han sido infieles en algún momento de la relación amorosa.

Infidelidad en Colombia Foto: iStock.

Según el informe publicado por Gleeden el año pasado, el 67 % de las personas encuestadas aceptaron que le ‘colocaron los cachos’ a su pareja.

Las ciudades con más infieles en Colombia



La aplicación de citas para casados, Ashley Madison, dio a conocer un dato perturbador para varias personas en Colombia, después de dejar al descubierto las 10 ciudades del país con más infieles, el listado sorprendió a muchos.



El ranking es liderado por Rionegro, Antioquia. La ‘Cuna de la libertad’ es considerada como la ciudad con más infieles del país, según la aplicación móvil, donde miles de usuarios buscan una ‘aventura’ por fuera de su relación amorosa o su matrimonio.



Medellín es segunda en el ranking Foto: iStock

El departamento de Antioquia puntea con las ciudades con más infieles, en el segundo lugar se ubica Medellín, uno de lugares con las mujeres más bellas de Colombia, puede ser considerado como una zona ideal para los infieles.



Para sorpresa de muchas personas, Tunja cierra el podio de este escalafón. La ciudad boyacense tuvo un salto importante en el ranking, el año pasado se encontró en el puesto siete y esta vez, logró dar el salto hasta la tercera colocación.



En cuarta posición se encuentra Bucaramanga, que de acuerdo a la información de la aplicación Ashley Madison, es una de las ciudades con más infieles cada mil habitantes.



Tulua es la quinta ciudad con más infieles de Colombia y uno de los lugares que tuvo un ascenso en este aspecto. Este sitio ubicado en el Valle del Cauca ingresó al top-10 este año, tras no estarlo en el estudio del 2022.



En la sexta colocación se encuentra Pereira, donde el clima, el paisaje y las mujeres bellas son los principales factores que pueden explicar el gran número de infieles que tiene la ciudad del departamento de Risaralda.



Para sorpresa de muchas personas, Bogotá se encuentra lejos de los primeros puestos de este escalafón, la capital del país es la segunda ciudad con más usuarios en la aplicación Ashley Madison.

Bogotá ocupa el séptimo lugar Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Llegando a los últimos lugares del top-10 está la ciudad de Villavicencio, que a pesar de no tener la misma población en comparación a otros lugares, cuenta con un gran número de infieles.



Como novena del ranking está Ibagué, una ciudad cuenta con un clima privilegiado que puede ser una de las claves que llevan a las personas a ser infieles.



Por último, está Popayán, que cierra los diez primeros puestos de las ciudades con más infieles de Colombia.



Tras el estudio, Christoph Kraemer, Director de Comunicaciones de Ashley Madison, explicó que las nuevas generaciones se niegan a la monogamia y apuntan a la diversidad sexual.



"El bienestar psicológico, la libertad y la capacidad de experimentación son factores que están motivando a las personas a involucrarse en relaciones no monógamas, abiertas, o de otro tipo. Está claro que aunque la monogamia ha predominado culturalmente, no es el único modelo relacional y las experiencias de nuestros usuarios muestran que, fuera de ella, hay muchos beneficios de los que no quieren perderse", indicó el ejecutivo.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

