Bill Gates, el fundador de Microsoft, ha publicado una columna de opinión en donde hace cinco predicciones y comentarios sobre temas relevantes para la humanidad: la pandemia del covid-19, el metaverso, la virtualidad de la medicina, el tratamiento contra el alzheimer, entre otras.



Gates, quien en el pasado vaticinó lo que sería la pandemia, el avance de los smartphone y la revolución de las plataformas de streaming, entre otras, ahora hace cinco nuevas predicciones para lo que será el 2022.



En un artículo, titulado Razones para el optimismo después de un año difícil, Gates cuenta lo que ha sido para él la situación de la pandemia: "El 2021 ha sido un año de grandes transiciones para mí, pero no ha cambiado por qué amo el trabajo que hago. Al llegar a su fin, quería sentarme y escribir sobre cosas que son lo más importante de cara al 2022", escribió.



Estas son las cinco predicciones de Bill Gates para el 2022:

¿Cuándo terminará la pandemia del covid-19?

Según Bill Gates lo peor de la pandemia está ocurriendo (con la llegada de variantes como Delta y ómicron) aunque el final de la misma, lo más duro, pasará en este 2022:



"No preveía que apareciera una variante tan altamente transmisible, y subestimé lo difícil que sería convencer a la gente de que se vacunara y siguiera usando tapabocas. Sin embargo, tengo la esperanza de que el final esté a la vista. Puede que sea una tontería hacer otra predicción, pero creo que la fase aguda de la pandemia llegará a su fin en algún momento de 2022"



Qué opina Bill Gates del metaverso

Para el fundador de Microsoft la virtualidad llegará para quedarse. En su visión todos tendremos un avatar digital, una versión virtual de nosotros, muy cercana a lo que somos en apariencia, voz y gestos, con la que tendremos presencia en todos los ambientes laborales, médicos y sociales.



"La mayoría de las reuniones virtuales pasarán de las cuadrículas de imágenes de cámaras en 2D a un espacio en 3D con avatares digitales", escribió Bill Gates. Tendremos un ambiente digital que recreará espacios en donde nuestra versión digital interactuará con otras personas.



Para ello "necesitarás unas gafas de realidad virtual y unos guantes de movimiento para capturar con precisión tus expresiones, tu lenguaje corporal y la calidad de tu voz", dijo Bill Gates.



La medicina virtual evolucionará ampliamente

Según Gates la visita al médico en 2022 será cada vez más virtual y eficiente, gracias a las tecnologías de realidad virtual y a dispositivos de salud como relojes que la gente usa a diario.



"¿Qué pasaría si tuvieras un dispositivo en casa que tu médico pudiera controlar a distancia para medir tu presión arterial? ¿Y si pudiera consultar los datos recogidos por su reloj inteligente para ver cómo duerme y cuál es su ritmo cardíaco activo?", comentó Bill Gates en su artículo.



Mejorará la detección del Alzheimer

Bill Gates vaticina que para el 2022 tendremos pruebas mas precisas y asequibles para todos que detecten de manera temprana el alzheimer a través de la sangre, un gran avance para una enfermedad que por ahora sigue sin cura:



“Últimamente se han hecho grandes progresos en este ámbito, y hay bastantes posibilidades de que el año que viene se apruebe el primer análisis de sangre asequible y accesible para detectar el Alzheimer", señaló Gates.



Si bien el tratamiento aún es algo incierto, pues ni siquiera se puede hacer mas lento el avance de la enfermedad, por lo menos será un paso adicional para encontrar un camino contra el alzheimer.

2022 será el año de la nueva normalidad: Bill Gates

El fundador de Microsoft cree firmemente que en el 2022 nos decantaremos en la mencionada 'nueva normalidad', un retorno paulatino a la vida antes de la pandemia pero que algunos hábitos que habrán cambiado para siempre:



“Para mí, eso significará ir un poco más a la oficina, ya que es de esperar que los casos de covid-19 disminuyan. Quiero encontrar un nuevo ritmo en casa ahora que mis tres hijos se han mudado y mi día no está tan estructurado en torno a encontrar tiempo para pasar con ellos", expresó Gates.



"Me gustaría mantener mi costumbre de la pandemia de ver muchos vídeos educativos en YouTube y en servicios de suscripción como Wondrium, porque son una forma estupenda de aprender sobre temas poco conocidos", puntualizó el magnate.



