A través de su cuenta de TikTok, una doctora explicó cuáles son las partes del cuerpo que las personas no suelen asear adecuadamente. Según explica, son cinco zonas que siempre se mantienen sucias.

La estadounidense Jen Claude, una especialista en medicina familiar, profesora y experta en salud, se ha vuelto viral en las redes sociales luego de publicar un video en el que regaña a sus pacientes por la mala higiene.



(Siga leyendo: Fallece Elena Huelva, la influencer que retrataba la lucha diaria con el cáncer).

Cinco partes del cuerpo que poco se asean las personas



Las orejas: la experta en salud afirmó que estos miembros siempre se encuentran desaseados porque no se le prestan mayor atención a la hora de tomar una ducha, principalmente en la parte superior y en el lóbulo. “Es asqueroso”, dijo.



Por otro lado están las uñas, ya que, según explicó Claude, es una zona en la que se almacena mucha suciedad y por lo tanto hay que dedicar tiempo para limpiarlas con delicadeza.



(No deje de leer: La postura, importante en la casa o la oficina).



Aunque pueda sonar incoherente, los seres humanos no suelen prestar mucha atención al lavado de sus piernas porque nunca las ven con mugre, pero estas extremidades también acumulan una gran cantidad de suciedad. Claude indicó que la gente, por lo general, únicamente deja que “el jabón se esparza por las piernas” y no las lavan, ni las frotan ni las restriegan con una esponja de baño.



En seguida están los dedos de los pies. La doctora afirma que las personas no se toman el tiempo de limpiarlos correctamente. Solo permiten que el agua caiga y los rose ligeramente, pero no se refriegan entre los dedos. Al no hacerlo, se convierte en un foco severo de infecciones.

Existe una zona del cuerpo que muy poco se ve y por ello pocas veces se encuentra aseado: el ombligo, este diminuto agujero es una de las partes que más acumula mugre y que las personas poco limpian cuando se están bañando.



Lea también: Ejercicio aeróbico podría ser eficaz en el tratamiento del cáncer de próstata).



El clip fue descrito con la frase: “¡No los estás lavando lo suficiente!”. Y ya cuenta con más de 1,4 millones de reproducciones y cientos de comentarios como: “Encuentro triste que ella tenga que decir esto”, “no somos lo suficientemente adultos” y “es cierto lo que dice, yo he visto personas con esas partes muy sucias”.

Más noticias

Evite el cansancio y el dolor de cabeza con estos alimentos#

Tome nota: cuáles son las posibles causas y soluciones de la mala circulación

Posibles causas de la molesta hinchazón de estómago

Así es el nuevo tratamiento contra la tuberculosis resistente a los medicamentos

Demencia: claves y hábitos para prevenir esta enfermedad

Tendencias EL TIEMPO