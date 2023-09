En los últimos años, la palabra 'gaslighting' se ha convertido en un término ampliamente conocido, impulsado por una mayor conciencia sobre la salud mental y las dinámicas de poder en las relaciones interpersonales.



Este término hace referencia a una forma de manipulación psicológica en la cual una persona busca sembrar dudas en otra acerca de su propia realidad.

El año 2018 marcó un punto de inflexión cuando el Oxford Dictionary eligió 'gaslighting' como una de las palabras más destacadas, debido a la difusión viral de un artículo que afirmaba que Donald Trump, el entonces presidente de Estados Unidos, había empleado esta técnica de manipulación para ganar las elecciones presidenciales.



En una evolución más reciente, en el cierre del año 2022, el diccionario Merriam-Webster declaró a 'gaslighting' como la palabra del año. A pesar de la falta de un evento específico que pudiera explicar el aumento del 1740 por ciento en las búsquedas con respecto al año anterior, la editorial resaltó el creciente interés en el término.



Es una manipulación psicológica de una persona, por lo general, durante un período prolongado de tiempo. Foto: iStock

Merriam-Webster define lo define como una manipulación psicológica prolongada que lleva a la víctima a cuestionar sus propios pensamientos, percepciones y recuerdos, generando confusión, pérdida de autoconfianza y autoestima, inestabilidad emocional y dependencia del perpetrador.



La raíz de esta palabra se origina en la película clásica de Hollywood 'Gaslight', en la cual un hombre manipula a su esposa para que crea que está perdiendo la cordura, con el objetivo de apoderarse de su fortuna. A lo largo del filme, el sujeto oculta objetos y atenúa la luz de gas para hacerla creer que su percepción es errónea.



Según la licenciada en Psicología Ailin Gómez Mari, en diálogo con 'La Nación', quienes ejercen este tipo de maltrato suelen ser figuras significativas en la vida de la víctima, lo que dificulta denunciar el abuso. La persona ve su opinión desplazada por la supuesta verdad del manipulador.

Un estudio conjunto de las Universidades de West Florida y North Florida indica que quienes sufren 'gaslighting' desarrollan síntomas como baja autoestima, confusión sobre la realidad y una fuerte dependencia emocional.

Estas son algunas frases que pueden decir las personas manipuladoras

En una columna para 'CBS', Cortney S. Warren, médica de la Escuela de Medicina de Harvard, psicóloga certificada que se especializa en adicciones amorosas y rupturas, y autora de 'Letting Go of Your Ex', identifica cinco frases típicas de los manipuladores emocionales y ofrece estrategias para enfrentarlas:



1. "Estás actuando como una loca/o': cuestionan la cordura de la víctima.

Cómo responder: “Por favor, no cuestiones mi capacidad para pensar con claridad” o “Incluso si no estamos de acuerdo, yo veo la realidad de esta manera”.



2.'Estás exagerando': descartan quejas como irracionales.

Cómo responder: “Estés o no de acuerdo conmigo, así es como me siento ahora” o “No juzgues mis sentimientos. No están sujetos a debate”.



3.'¡Solo estaba haciendo un chiste!': minimizan comentarios hirientes.

Cómo responder: “Ese comentario fue divertido para ti, pero hirió mis sentimientos” o “No sentí que fuera un chiste, te pido que no me hables más así”.



4. 'Me obligaste a hacerlo': evitan responsabilidad.

Cómo responder: “En realidad yo no puedo obligarte a hacer nada” o “Tu comportamiento es un reflejo de tus elecciones, no de las mías”.



5. 'Si tú me amaras, me dejarías hacer lo que quiero': manipulan con culpa.

Cómo responder: “Mis límites son un reflejo de mis valores y de cómo elijo vivir mi vida” o “No me siento cómodo haciendo esto. Respetá mis límites”.



Los profesionales aconsejan consultar con un psicólogo si se experimenta este tipo de abuso. Mantener una red de apoyo es fundamental para contrarrestar el aislamiento impuesto por el manipulador.

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.