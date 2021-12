Cada día es más difícil escapar de la cancelación en Internet. Ya sea por mensajes escritos en el pasado o presente con un tono racista, homofóbico o cualquier idea transgresora para otro grupo de personas o por cometer actos considerados por algunos como ‘poco morales’.

Y el 2021 no ha sido la excepción, pues más de un famoso ha sido ‘cancelado’ por acciones o palabras.



A continuación hacemos el recuento de las celebridades que fueron boicoteadas por los usuarios de internet.

Alejandra Azcárate

La presentadora Alejandra Azcárate estuvo en el ojo del huracán durante este año, luego de que su esposo Miguel Jaramillo fuera investigado en el caso de una avioneta que transportaba cocaína incautada en Providencia. Dicha aeronave pertenecía a una empresa en la que él aparecía como representante legal.



Los usuarios en redes no solo la criticaron e hicieron juicios por presuntos nexos con el narcotráfico sino por un video que publicó posteriormente en el que hizo su reaparición y rompió el silencio.



Más de un usuario en Twitter aseguraba que Azcárate ya estaba cancelada, pero otros le mostraron su apoyo.



Algunos famosos que le enviaron mensajes de apoyo también fueron cancelados por la opinión pública, aunque de manera breve. Ese fue el caso de Daniel Samper, Paola Jara, Alejandro Riaño y Lina Tejeiro.



Incluso, la presentadora cerró por un tiempo su cuenta en Twitter en el mes de agosto. Además de esto, el estreno del programa ‘¿Quién es la máscara?’ de ‘RCN’, reality en el que es jurado, fue retrasado varios meses.



También fue reemplazada en el formato digital ‘Mano a mano’ por la modelo Norma Nivia, a pesar de que Azcárate ya figuraba en los avances del proyecto.

Alejandra Azcárate fue cancelada por los presuntos vínculos de su familia con un 'narcoavión'. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO

Lina Tejeiro

La actriz, modelo y también colega de Azcárate, con quien se mostraron apoyo mutuo, tampoco logró escapar de las garras de la cultura de la cancelación en este año.



A Tejeiro no solo la cancelaron cuando envió un mensaje en el que se solidarizaba con la situación que ya atravesaba Azcárate, sino que la misma actriz quedó en el ojo del huracán después de que las autoridades señalaron que el “padre de una reconocida actriz colombiana” estaba presuntamente vinculado con un cargamento de cocaína incautado en el puerto de Buenaventura.



“Las personas que tenemos vinculadas en la investigación no nos dan cuenta de la posible participación de una persona que sea actriz”, dijo el general Alarcón en entrevista con ‘Blu Radio’.



Por su parte, Tejeiro ha asegurado que está distanciada de su padre desde hace años y, por lo tanto, ni siquiera utiliza su apellido sino el de su madre, Viviana Tejeiro, quien afirmó que no era cierta la información que se divulgaba.



Finalmente, la actriz contrató a Abelardo de la Espriella como abogado, quien pidió rectificación a los medios y a las autoridades por manchar el nombre de Lina Tejeiro, ya que ni ella ni su familia estaban vinculados a la investigación.

Finalmente, Tejeiro y su abogado solicitaron retractación por los rumores del supuesto vínculo con un 'narcoavión'. Foto: Instagram: @linatejeiro

Epa Colombia

Este también fue un año movido para la ‘influencer’ y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia.



No solo por las veces que llamó la atención en redes, sino también por la condena de 63 meses de cárcel y la multa de más de 400 millones de pesos que recibió tras el proceso legal en su contra por la publicación de un video en el que se le ve destruyendo estaciones de Transmilenio en 2019.



En definitiva no fueron momentos sencillos para la empresaria.



Entre tanto, Epa Colombia publicó en sus redes un video en el que se le ve junto al expresidente Álvaro Uribe, algo que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.



Algunos usuarios se tomaron a mal la reunión de la influencer con el exsenador, y no dudaron en cancelarla y, como ella misma dijo, la insultaban hasta en las calles.



Álvaro Uribe se reunió con Epa Colombia en un curioso video. Foto: Instagram: @epa_Colombia

J Balvin

El cantante paisa también fue cancelado más de una vez en este año.



Primero, recibió críticas por no haberse pronunciado en un principio ante el paro nacional del 28 de abril, dada la influencia internacional del artista.



Luego hizo pública su postura mediante un video, y fue tachado de ‘tibio’ por los internautas, al rechazar tanto el vandalismo como la reforma tributaria.



Otra controversia se armó después de que Balvin afirmara en sus redes sociales que los premios Grammy Latino 2021 “no valoraban” al reguetón como género musical. Varios artistas urbanos, como Residente, opinaron al respecto y mostraron su desacuerdo.



También tuvo que bajar de YouTube el video de su canción ‘Perra’ por ser considerada por los internautas como ‘sexista’ y ‘racista’.



En los últimos días, el cantante también recibió una lluvia de críticas tras ser elegido como ‘Artista afrolatino del año’ en los Premios de entretenimiento africano de EE. UU.



Y aunque las críticas no han parado, muchas relacionadas con que Balvin no es afro y con su video de ‘Perra’, el artista agradeció el reconocimiento en sus redes sociales: “No soy afrolatino, pero gracias por darme un lugar en la contribución de la música afrobeat y su movimiento”.

El cantante J Balvin fue tal vez una de las figuras más canceladas en este año. Foto: EFE

Chris Pratt

Mirando hacia el exterior, las celebridades que tienen fama mundial tampoco se salvan del ‘hate’ en las redes.



Ese es el caso del actor estadounidense Chris Pratt, conocido por sus papeles en ‘Guardianes de la galaxia’ y ‘Jurassic world: mundo jurásico’, quien a lo largo de su carrera ha sido cancelado en más de una ocasión.



El 2 de noviembre, el actor dedicó un mensaje en Instagram a su esposa Katherine Schwarzenegger y a su hija Lyla. Y aunque el mensaje parecía no tener ninguna mala intención, los usuarios cuestionaron las palabras que usó Pratt.



“Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija preciosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para no escuchar. ¡Pero es amor! Ella me ayuda con todo. A cambio, habitualmente abro un frasco de pepinillos. Ese es el trato”, escribió en la descripción de una foto con su esposa.



Los internautas señalaron las palabras “preciosa y saludable” y las tomaron como una manera de menospreciar a su hijo mayor Jack, fruto de la relación que sostuvo con su anterior pareja Anna Faris.



El pequeño Jack, quien nació prematuro, tuvo una hemorragia cerebral grave y ha presentado algunas dificultades de salud durante su crecimiento, según contó Faris en su libro biográfico ‘Unqualified’.

Pidieron 'cancelar' a Pratt por los comentarios hacia sus hijos. Foto: Ettiene Laurent. EFE

Justin Timberlake

Este año se retomó el tema de Britney Spears y las cuestiones legales que tuvo con su padre.



La emisión del documental ‘Framing Britney Spears’ generó críticas al cantante sobre cómo se comportó durante y después de la relación con la princesa del pop.



También recibió críticas por parte de los internautas, quienes lo acusaron de usar el video de ‘Cry me a river’ para referirse a la ruptura con la cantante y su supuesta infidelidad.



Recordemos que ambos fueron pareja entre 1999 y 2002.



Como respuesta, Timberlake se pronunció en su cuenta en Instagram: “Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y con Janet Jackson, con cada una de ellas en particular, porque me preocupo por estas mujeres y las respeto. Sé que fallé”, escribió.

Justin Timberlake mantuvo una relación con Britney Spears entre 1999 y 2002. Foto: AFP

J.K. Rowling

La autora de la saga de ‘Harry Potter’ también recibió bastante ‘hate’ en este año, aunque tampoco es la primera vez que la escritora es cancelada en redes.



Ha sido criticada en más de una ocasión por su oposición al fundamentalismo trans y por defender la diferencia de sexos.



Este año se pronunció en Twitter a favor de una mujer que solía compartir comentarios considerados como transfóbicos. A raíz de esto, la escritora ha recibido tanto odio como es posible e, incluso, amenazas a su casa.



“He recibido tantas amenazas que podría empapelar mi casa con ellas pero no voy a dejar de hablar. Quizás la mejor forma de demostrar que el movimiento no va contra las mujeres es dejar de acosarnos y amenazarnos”, dijo la autora en una entrevista.



Su controversia en redes ha ocasionado que, según varios medios, la escritora no haya sido invitada al reencuentro por el aniversario de los 20 años de la saga cinematográfica de ‘Harry Potter’.

J.K. Rowling ha sido acusada de transfobia en más de una ocasión. Foto: EFE

Ellen DeGeneres

La presentadora Ellen DeGeneres canceló oficialmente su programa en mayo de este año y aseguró que la edición número 19 de este será la última y se estrenará en 2022.



La presentadora había sido señalada por sus comportamientos en el set de grabación: se dijo que era déspota con sus trabajadores y cómplice de un ambiente laboral tóxico y discriminatorio.



Los usuarios se tomaron muy en serio las declaraciones de sus compañeros de trabajo y no dudaron en cancelarla a ella y a su programa, cuya popularidad venía disminuyendo desde 2020.



Por su parte, la presentadora aseguró que ninguna de las acusaciones era cierta y que terminaba con su show porque se había cansado de hacer el popular programa y debido a que las entrevistas que ya no representaban un reto para ella.

La comediante y presentadora Ellen Degeneres canceló su programa luego de dos décadas al aire. Foto: Nina Prommer. EFE

