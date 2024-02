Las 5 señales con las que puede darse cuenta si está con una persona mitómana

La mitomanía, un trastorno psicológico caracterizado por la tendencia compulsiva y patológica a mentir, puede tener profundas implicaciones en las relaciones interpersonales. A menudo, las personas que sufren de mitomanía tejen un tejido complejo de mentiras, muchas veces extravagantes y sin fundamento, lo que puede llevar a la desconfianza y la disolución de relaciones significativas.

Reconocer las señales de la mitomanía es fundamental para aquellos que enfrentan esta situación, ya que puede ayudar a comprender y manejar mejor las dinámicas de relación.

La psicoterapeuta Marni Feueneman explicó en el artículo de HuffPost: "La mentira patológica es a menudo un síntoma del trastorno de personalidad antisocial y del trastorno de personalidad narcisista". Además, agregó: “Un mentiroso patológico utiliza la mentira para conseguir lo que quiere de forma ensimismada, manipuladora y astuta”.

Las 5 señales para saber si estoy saliendo con un mitómano



Desde su artículo para HuffPost ha compartido algunas señales clave que podrían indicar que usted se encuentra saliendo con una persona mitómana. Aquí se le indica cinco de esas señales:

Patrones de comportamiento engañoso: los mitómanos a menudo muestran un patrón consistente de comportamiento engañoso. Esto puede manifestarse en la forma de contar mentiras recurrentes o exageraciones constantes sobre su vida, logros o experiencias. Pueden parecer poco fiables o poco consistentes en sus relatos, lo que lleva a una sensación de confusión y desconfianza en la relación.

Negación frente a la verdad: cuando son confrontados con la verdad o se les presenta evidencia que contradice sus afirmaciones, los mitómanos tienden a negar rotundamente sus mentiras en lugar de admitir la verdad. Pueden mostrarse defensivos, justificar sus mentiras o incluso volverse agresivos para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones.

Historias fantasiosas o exageradas: una señal distintiva de la mitomanía es la tendencia a contar historias fantasiosas o exageradas que carecen de base en la realidad. Estas historias pueden implicar logros impresionantes, experiencias emocionantes o incluso identidades falsas. Los mitómanos pueden sentir una compulsión incontrolable para inventar y mantener estas historias, a menudo sin considerar las repercusiones negativas que puedan tener en sus relaciones.

Manipulación emocional: la mitomanía a menudo está vinculada a patrones de comportamiento manipulador, ya que las personas afectadas pueden mentir para obtener beneficios personales o manipular las percepciones de los demás sobre ellos. Pueden usar sus mentiras para ganarse la simpatía o la atención de los demás, o para evitar responsabilidades o confrontaciones incómodas.

Impacto en la confianza y la intimidad: el comportamiento mitómano puede tener un impacto significativo en la confianza y la intimidad en la relación. Las mentiras repetidas y la falta de honestidad pueden erosionar la confianza mutua y crear un ambiente de desconfianza y tensión. Esto puede dificultar la construcción de una conexión emocional profunda y duradera en la relación.

Es importante recordar que la mitomanía es un trastorno psicológico complejo que a menudo requiere intervención profesional. Si sospecha que está saliendo con alguien que muestra signos de mitomanía, es fundamental abordar el problema con compasión y buscar ayuda tanto para usted como para la persona afectada. El apoyo terapéutico y la orientación pueden ser fundamentales para comprender y abordar los desafíos asociados con la mitomanía, y pueden ayudar a facilitar la curación y el crecimiento tanto a nivel individual como relacional.