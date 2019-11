Las 10 mejores películas del año, según la revista Time

Colombia Pictures

En tercer lugar se ubica la última película del director de filmes como 'Kill BIll', 'Bastardos sin gloria' y 'A prueba de muerte'. El cineasta Quentin Tarantino logró juntar a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie para que sean los protagonistas de 'Once upon a time in Hollywood', que ha conseguido recaudar más de 344 millones de dólares.