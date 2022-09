Gloria Estefan celebra este primero de septiembre sus 65 años de vida. Por esta razón Mattel quiso homenajear a una de las artistas más importantes de la historia de Latinoamérica. La compañía de juguetes reveló la nueva edición de Barbie que representa su legado.



La carrera de Estefan ha sido admirada por millones de personas alrededor del mundo. La cubana fue la primera cantante latina en presentarse en un entretiempo del SuperBowl, en 1992.



Fue la propia artista la que anunció la colaboración con Mattel. En su cuenta de Instagram explicó que la muñeca está inspirada en su canción ‘Get on Your Feet’ de 1989, uno de sus mayores éxitos musicales.



La figura llevará el mismo atuendo que Estefan en el video de la canción. El look consiste en una chaqueta negra con decoraciones doradas, leggins negros, botas con adornos de leopardo y cadenas grandes. Incluso trae el estilo de cabello que utilizaba la artista.



La barbie personifica la época en la que Gloria Estefan hacía parte de la agrupación Miami Sound Machine, desde 1977 hasta 1989. Fue en este colectivo donde alcanzó el reconocimiento internacional por parte de todo el continente.



La unión con Mattel permitirá que las ganancias vayan a la organización Artistas y músicos Latinoamericanos para ayudar a niños latinos que quieran estudiar música. La muñeca ya se encuentra disponible en la página web de Mattel y tiene un valor de 50 dólares.

Las declaraciones de Gloria Estefan

La muñeca ya está disponible al público. Foto: Mattel

En su cuenta de Instagram, la cubana se mostró orgullosa del homenaje y aseguró que quiso expresar a la cultura latina por medio de la figura: “¡El mejor regalo para mi cumpleaños! ¡Mi propia mini-me!”, señaló.



La mujer, que tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood, habló sobre la asociación con Mattel y la importancia de este logro para la comunidad. La misma artista se encargó de supervisar la creación y diseño de la muñeca.



“Me siento honrada de hacer una colaboración con Barbie para crear una muñeca en mi honor, especialmente ahora que estoy cumpliendo 65 años y que se acerca el Mes de la Herencia Hispana. Cuando estaba diseñando mi Barbie con el equipo, quería asegurarme de que se mantuviera fiel a mis raíces multiculturales, y creo que lo logramos", manifestó Estefan.



En su relato, Estefan mencionó el Mes de la Herencia Hispana, una celebración en Estados Unidos que va del 15 de septiembre al 15 de octubre y busca realzar a la cultura hispanoamericana en este país.

