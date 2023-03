La empresa de juguetes Mattel lanzó una nueva muñeca Barbie, sin embargo, esta tiene una peculiaridad y es que está inspirada en la ingeniera Katya Echazarreta, una mujer que ha hecho historia al convertirse en la primera mexicana en ir al espacio y la única tripulante del género en la Misión New Shepard NS-21 de Blue Origin.

Los sueños de la joven de 27 años, nacida en Guadalajara, no dejan de cumplirse, pues ahora Mattel le rindió homenaje al crear una muñeca con su imagen. Esta no saldrá a la venta y formará parte de la colección Role Model, que reconoce desde 2015 a las mujeres “que rompen los límites” e inspiran a los demás.



La figura creada por Mattel imita la apariencia de Echazarreta y viste un traje azul oscuro de la Nasa y tiene una placa con su nombre, la cual va acompañada de la leyenda: “Space for Humanity”, lo que quiere decir, “espacio para la humanidad”.



"A los 7 años, cuando solía jugar que mi Barbie era una astronauta que viajaba por la galaxia, nunca podría haber imaginado que algún día tendría mi propia Barbie", escribió Echazarreta en una publicación en su cuenta de Instagram.



Asimismo, agregó: “Es un gran honor ser parte de la campaña Barbie Role Models. Durante esta campaña querían honrar a mujeres impactantes de todo el mundo y tengo la hermosa oportunidad de representar a América Latina ¡Esta Barbie única está aquí para representar a todas las niñas latinas que sueñan con las estrellas!”.



En un encuentro con los medios de comunicación, Echazarreta comentó las diferencias que tiene su muñeca con el resto de las otras Barbies y es que esta es un referente real para las niñas.



"Esta es una mujer real, que existe, que está trabajando, que realmente tuvo estas experiencias y que sigue trabajando actualmente para generar estas oportunidades”, aseguró.

Además, resaltó la labor de Matel por actualizarse y seguir el camino adecuado para lograr inspirar a las mujeres y niñas.



"Definitivamente, los tiempos han cambiado y yo siento un gran amor por Barbie, porque conforme pasaron los años ellos se dieron cuenta de que tenían que cambiar. Ellos tenían que entender la responsabilidad social que una muñeca así tiene en las niñas y eventualmente en las mujeres", afirmó.



Echazarreta se mudó a Estados Unidos, cuando tenía nueve años. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y realizó una estancia de casi cuatro años en el Laboratorio de Propulsión a chorro de la NASA. La joven ha trabajado en cinco misiones, incluidas la Perseverance y Europa Clipper. Actualmente, se encuentra realizando una maestría en ingeniería eléctrica en la Universidad Johns Hopkins.

