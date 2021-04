De querer ser actriz porno a pasarla mal: la historia de Lana Rhoades

Lana Rhoades, de 24 años, que ahora trabaja como modelo, ‘influencer’, ‘vlogger’ y ‘podcaster’, contó que vivió “experiencias traumáticas” dentro del mundo de la pornografía, por lo que decidió dejar su carrera a un lado, a pesar de que su sueño siempre fue pertenecer a esta industria.

En el pódcast ‘3 Girls 1 Kitchen’, Rhoades, que en realidad se llama Amara Maple, comentó que tuvo una difícil infancia en Chicago y soñó con trabajar en el porno desde sus 12 años, cuando veía a las estrellas que aparecían en la televisión.



“Quería escapar de la situación que tenía en casa. Me escondía en el armario, miraba la película ‘Las chicas de al lado’ y fantaseaba con tener 18 años y hacer eso”, recordó.



(Lea también: ¿Quién es el dueño de la página pornográfica más famosa?).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Según el medio inglés ‘Daily Star’, Rhoades trabajó como ‘stripper’ y camarera antes de recibir una propuesta para iniciar una carrera en el cine para adultos en Los Ángeles (EE.UU.).



“Esto va a demostrar lo ingenua que era, pero cuando me metí por primera vez en el porno no sabía que tendría que tener sexo. (...) Realmente no pensé en los actos que iba a tener que hacer para ser una estrella del porno", manifestó.



(Le puede interesar: Modelos podrían ir a prisión por tomarse fotos desnudas en Dubái).



Añadió que cuando empezó en la industria la presionaban para hacer contenido más extremo sin un pago adicional. Ella nunca se negó porque quería “complacer a todos” y “hacer feliz” a su agente.



“No les importan las chicas, solo les importa complacer a los productores y agencias de cine. Saben cómo manipular y retorcer la mente de los jóvenes de 18 a 20 años para hacer estas cosas", agregó.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver la publicación aquí).

Además, Rhoades hizo una advertencia acerca de los límites a los que ha llegado la industria pornográfica. “Están sucediendo cosas realmente locas que dañan los cuerpos de las personas por el resto de sus vidas”, afirmó.



Aunque ella no tiene lesiones físicas por ser actriz porno, algunas experiencias la afectaron emocionalmente.



“Hubo tres o cinco escenas que fueron realmente traumáticas para mí, ya sea que me enviaron a un set con alguien que era demasiado mayor, o me presionaron para hacer algo que tenía miedo de hacer porque era demasiado extremo”, explicó.



Luego de dejar la industria, empezó a trabajar como creadora de contenido y ya cuenta con casi 15 millones de seguidores en Instagram. ‘Daily Star’ también informó que tiene dos casas, tres autos de lujo y su propio imperio comercial.



(Siga leyendo: Actores de Hollywood que comenzaron sus carreras en el cine porno).

Tendencias EL TIEMPO