El reconocido cantante de salsa Lalo Rodríguez fue hallado muerto en la tarde de este 13 de diciembre en los predios de la cancha deportiva del residencial público Sabana Abajo de Carolina, Puerto Rico, informó la Policía.

Las causas del fallecimiento del intérprete de 64 años, quien brilló con la Orquesta de Eddie Palmieri y como solista, se desconocen. Rodríguez, apodado el 'Canario de Carolina' -su pueblo de procedencia-, batalló por años con problemas de adicción a drogas y alcohol.



La Policía indicó que fueron alertados sobre una persona muerta en el mencionado residencial de Carolina por una llamada a la línea de emergencias 911. Al llegar, encontraron el cuerpo del artista en los predios de la cancha deportiva. Los paramédicos identificaron al cantante.

De acuerdo con el teniente Luis A. Rivera, el cuerpo no presentaba signos de violencia.

Las últimas fotos de Lalo Rodríguez

El cantante de 'Después de hacer el amor' habría sido visto minutos antes de ser hallado sin signos vitales caminado por la zona residencial. Según imágenes divulgadas por medios locales, portaba una gorra de color negro, camiseta con tintes morados, pantaloneta tipo jean y sandalias. El cuerpo encontrado tenía la misma vestimenta.

Vecinos del sector de inmediato identificaron al artista, cuyo nombre de pila era Ubaldo Rodríguez Santos. Sin embargo, la Policía se mantuvo hermética hasta que familiares arribaron y verificaron que estaba sin vida.

A partir de las primeras indagaciones, Rodríguez estaría de visita en Puerto Rico, pues residía en Estados Unidos.

(Siga leyendo: Ex RBD habla de la 'cocaína líquida' que consumía antes de cada concierto).

Murió Lalo Rodríguez , paz en la tumba de esta gran salsero , descanse en paz ☹️ pic.twitter.com/THCnu239At — Javi 0273 (@Jec52550775) December 13, 2022

AHORA en Residencial Sabana Abajo en Carolina. Vecinos aseguran el cuerpo en el suelo frente a la cancha corresponde al del cantante de salsa conocido como ‘Lalo Rodríguez’ quien supuestamente estaba desde temprano en este caserío. Ningún familiar lo ha identificado aún. pic.twitter.com/BxsIOb2JBk — Ivette Sosa (@ivettesosaT2) December 13, 2022

Problemas de salud de Lalo Rodríguez

En agosto del 2021, el cantante de éxitos como 'Máximo Chamorro', 'Deseo Salvaje' y 'Tristeza Encantada', fue intervenido por oficiales de la Policía cuando caminaba solo por la carretera PR-876 de Trujillo Alto en aparente estado de embriaguez.

En noviembre de 2022, Rodríguez estuvo hospitalizado e intubado, según información publicada por el medio regional 'La Voz de Carolina' en su página de Facebook. En la publicación, se mencionaba que el artista había sido encontrado en estado “catatónico”.



Despuntó en el mundo artístico desde su adolescencia y comenzó su carrera musical a los 12 años con la orquesta Tempo Moderno. A los 16 años hace su debut profesional, nada más y nada menos, que con la orquesta del maestro Eddie Palmieri. El álbum, titulado 'The Sun of the Latin Music', fue un éxito rotundo tanto en el público como en la crítica especializada y se convirtió en el primer disco de salsa en obtener un premio Grammy anglosajón.

(No deje de leer: Cuñada de Yuya aparece golpeada y denuncia estar encerrada en un hospital).

Con Palmieri, Rodríguez grabó también 'Unfinished Masterpiece', que igualmente fue galardonado con otro premio Grammy al mejor álbum de música Latina, en 1977. Su tercer Grammy llegó por el disco 'Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez', de Tommy Olivencia.



En la década del 80, Lalo Rodríguez fue uno de los reyes de la llamada 'salsa sensual' que acaparó el gusto de los salseros en ese decenio. Su disco 'Un nuevo despertar' marcó un antes y un después en la época gracias a 'Ven, devórame otra vez' (que fue un éxito mundial), 'Sí, te mentí' y 'No te voy a defraudar'. El álbum obtuvo en Puerto Rico un Disco de Oro, como el disco de mayor venta en el país durante 1988.

(Siga leyendo: Prince Royce rompió en llanto durante un concierto y genera preocupación).

Una de las últimas actuaciones públicas del cantante se dio el pasado 7 de agosto de 2022 ante miles de fanáticos salseros que se dieron cita en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, para celebrar la sexta edición del evento Aniversario de la Salsa.



En esa ocasión el veterano salsero carolinense se lució con una exquisita muestra de talento y puso a bailar a los asistentes. Ese día hizo un llamado a darle oportunidad a los nuevos talentos para que nunca muera la salsa.

El Nuevo Día / Puerto Rico (GDA) y Tendencias EL TIEMPO

También puede leer:

- La historia de Aura Cristina Geithner que hizo llorar a Carolina Cruz.

- ¿Cómo se enteró Carolina Cruz del diagnóstico su hijo Salvador?

- María Manotas responde a quienes le dicen que está gastando la plata de su ex.

- La moneda de mil pesos que valdría mucho más que su precio, ¿cómo reconocerla?