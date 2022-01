Zulma Rey es conocida por sus papeles en telenovelas como 'Pedro el Escamoso', 'A mano limpia', 'Oye bonita' y 'Mujeres asesinas'.



También participó en 'Lala's Spa', producción en la que interpretó a Ingrid Tatiana Chávez, prima de la protagonista.

En días recientes compartió con sus seguidores una situación de salud que atraviesa. A través de sus historias de Instagram contó que sufrió un accidente y, sin entrar en detalles, que se encuentra internada en el Hospital Simón Bolívar.



(Le puede interesar: Policías no atendieron llamada de emergencia por jugar Pokémon Go).

Facebook Twitter Linkedin

La actriz ha compartido fotos de su recuperación. Foto: Instagram: @zulmarey

"Les cuento que no ha sido nada fácil, me hospitalizaron hoy y voy a estar más o menos diez días hospitalizada", expresó.



La actriz mostró la canalización que tiene en su brazo, por donde le suministran analgésicos, morfina y ketamina para contrarrestar el dolor.



(Lea también: Yeferson Cossio reveló la millonaria cifra que gana con un mes de trabajo).



"Son experiencias que tengo que vivir. Vamos a ver, que Diosito me diga rápido por qué tengo que vivir esto", fue su reflexión.



Además, aseguró que no quiere "hablar mucho de ese tema" y agradeció a sus seguidores por estar pendientes de ella.

Más noticias

- Exactriz porno revela que no puede caminar debido a una rara enfermedad

- Índigo: Evaluna y Camilo habrían revelado el sexo de su bebé

- ‘Pues véndalo’: Claudia López y los memes del nuevo pico y placa en Bogotá

Tendencias EL TIEMPO