Valentina Ruíz, más conocida en el mundo digital como La ‘Jesuu’, nuevamente vuelve a ser tendencia en las redes sociales por haber protagonizado una escandalosa fiesta que tuvo que ser intervenida por la policía y que terminó en las calles de la capital del valle del Cauca.

​

La celebración fue registrada en las historias de Instagram de la creadora de contenido y de algunos de sus amigos. Todo parece indicar que el festejo inició en un apartamento, dónde se encontraban una veintena de personas acompañadas por algunas botellas de licor y música a todo volumen.

No obstante, la algarabía se vio interrumpida, al parecer, porque algunos de los vecinos llamaron a la policía para presentar una queja. Un agente se hizo presente en la escena y, en compañía de uno de los amigos de Ruiz, tocaron la puerta para solicitar parar la fiesta.



“Aquí estábamos en plena rumba y llegó una visita, con solo verle la cara a Alexis, ya sabía el problema que se venía”, escribió la caleña en sus historias de Instagram, mientras el oficial esperaba en la puerta de la vivienda.



Ahora bien, esto no impidió que el ‘parrandón’ cesara, pues con la excusa de ir a tanquear uno de los carros de los asistentes, el cumpleaños se trasladó hasta una bomba de servicio en la que armaron una pista de baila al aire libre.



Pasaron algunos minutos hasta que los operadores de la gasolinera y agentes de policía volvieron a echarlos del lugar, según comentó la influencer en sus historias. Finalmente terminaron en un parque, dónde se quedaron hasta altas horas de la madrugada.



Seguidores e internautas no dudaron en comentar los hechos y dejaron algunos mensajes críticando la actuación de la creadores digital: “No quisiera vivir en el mismo piso o unidad se imagina el desorden y al otro día trabajar”, “No enseñan nada positivo a las nuevas generaciones” y “Y esa quién es? Por qué la hacen famosa?”.



