Valentina Ruíz, más conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Jesuu’, es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país por sus videos cómicos en referencia a situaciones de la vida cotidiana y por romper con los estándares de belleza que normalmente se ven en las diferentes plataformas digitales.



Esto indudablemente le ha traído un sin fin de detractores que, bajo el lema de la intolerancia, le han enviado algunos mensajes subidos de tono; no obstante, como la caleña ha mencionado en varias oportunidades, eso no le afecta, pues la hace sentir que está siendo vista por todos los sectores de la sociedad, incluso, por aquellos que no gustan de su contenido.

Recientemente tuvo un roce con una seguidora que la insultó por mensaje directo al tildarla de “asquerosa, fea y mojosa”, luego de que la influencer subiera una historia en su perfil de Instagram mostrando su cabellera natural, la cual presume con orgullo sin importar la alopecia que sufre desde muy temprana edad, una condición a la cual le saca provecho y crea contenido enfocado en este tipo de padecimiento.



“Tan fea y mofosa y esa piel tan asquerosa (...) eres tú, tú eres lo más feo que he visto”, le escribió una internauta, a lo que la influencer respondió sarcásticamente sin medir sus palabras: “Sí? Pues pa´que veas que con vos es que me quiero casar malp*, me encantas”.



Mensaje de la internauta a la Jesuu Foto: Istagram:@lajesuu Reacción de la Jesuu Foto: Instagram: @lajesuu

La publicación a causado un sin fin de reacciones de usuarios de internet que han defendido a ‘La Jesuu’, como otros que se tomaron la molestia de aconsejarle por la mala reacción que tomó al respecto.



“Que puede tener un ser humano en la cabeza para tratar de esa forma tan denigrante a otro”, “La verdad es que para ser una figura pública e influenciadora le falta un poco de tacto”, “al pasar del tiempo los años pero la inteligencia y lo auténtica perdura para siempre” y “ es su forma de ser ella puede salir con peluca maquillaje diseño uñas, pero también le gusta verse al natural, entonces cuál es el problema o el asco que a muchos les da”, son algunas reacciones de seguidores.



