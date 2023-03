La actriz natural, Lady Tabares, confesó mediante sus redes sociales que se encuentra atravesando una difícil situación y que lucha constantemente contra la depresión y otros problemas.



“Familia, con esta foto solo quiero expresar que no estoy bien, que estoy repaila. Nunca me atrevo a hablar de algo tan personal porque no sé ni cómo expresarme, no sé si es desde mi niñez o desde la cárcel, o quizá todo fue peor desde entonces, pero a diario vivo una guerra muy grande con la depresión”, escribió la antioqueña.

El mensaje está acompañado de una fotografía en blanco y negro tomada en la época en la que se grabó la película: "Siempre llego a la conclusión que es por tanto aquí dentro y que siento morir y que el llanto me ahoga , familia es tan difícil expresarles lo que siento , es como una soledad extraña de esas que te hacen sentir muy mal, es un dolor agónico que no sabe uno manejar", continuó.





Finalmente, Lady Tabares dijo: "Estoy muy triste no es fácil siempre estar sonriendo cuando por dentro estas rota con heridas tan profundas que cualquier cosa las hace sangrar. Los quiero familia".



"Te abrazo fuerte mi Lady querida, abrazo a esa niña de la foto, a la guerrera, a la artista, a la madre", "Te invito a conectarte contigo desde lo más profundo", "Recuerda que has construido un camino hermoso y que ahora eres un legado maravilloso para la humanidad", son algunos de los comentarios de los seguidores.

Pamela Avendaño

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS