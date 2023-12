Lady Noriega tuvo lío con falsas pastillas para adelgazar: 'Eran anfetaminas'

La cantante y actriz Lady Noriega está cumpliendo 30 años de carrera artística y por esto decidió contar varias de sus vivencias en algunos medios de comunicación.



La actriz que ha aparecido en producciones como Pandillas, guerra y paz y Pasión de Gavilanes contó en el programa de entretenimiento La Red, algo de lo que vivió en cierta ocasión cuando quería bajar de peso.



Le habían recomendado a un médico y él le formuló unas pastillas para bajar de peso, que luego supo que nada tenían que ver con este tratamiento.

“ Yo me tomé la pastilla y sentí que me bajaba la nota. Estaba más tranquila, todo lo veía en cámara lenta. ¡No me acordaba de comer! O sea, esa vaina era totalmente efectiva”, recordó Noriega para el magacín en mención.



De acuerdo con la revista Vea, por ser una de las más bellas y reconocidas mujeres del país y con el ánimo de seguir vigente, se sometió a varios procedimientos estéticos lo cual la dejó en la lupa del público y la convirtió en foco de comentarios y críticas.



La intérprete de ‘Maldito Amor’, aseguró que para recuperar su figura empezó a tomar estas pastillas, pero que en un momento en que se dio cuenta de que eran muchos los efectos que causaban dejó de tomarlas, además de que supo que contenían sustancias nocivas como las anfetaminas.



“En las noticias decían que eso lo revolvían con anfetaminas, que eso tenía medicamentos químicos, que tenían cosas que causaban efectos diferentes en el organismo”, expresó la cantante.



Noriega, quien se dio a conocer en Colombia por representar al departamento de Córdoba en el Reinado Nacional de la Belleza en 1991, siempre ha gozado de una belleza sin igual, pero como muchas, han caído en las falsas promesas de productos para adelgazar, pero que por fortuna los dejó de consumir a tiempo.



La actriz y cantante hace poco lanzó un álbum con canciones dedicadas a Dios llamado ‘Pagando una promesa’ trabajo discográfico que hizo volver a sonar a la bella monteriana.

#amor #vida #musica #viral ♬ sonido original - Lady Noriega @lady_noriega https://youtu.be/fuUPELbyxl0 Mis amores !! Terroncitos de azúcar! Quiero compartirles un poco de mi historia con el anhelo de que algunas de estas lecciones de vida, les sirvan de espejo, para no cometer los mismos errores, Que Dios todo Poderoso los Bendiga y les ayude en cada decisión que tomen !! 💝🌈🌹 se les quiere. Si queres escucharlo todo te espero en mi canal de youtube https://youtube.com/@LADYNORIEGA #ladynoriega

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

