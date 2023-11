Lady Noriega recuerda entre lágrimas el asesinato de su novio a manos de Pablo Escobar

Lady Noriega recordó la vez que rechazó a Pablo Escobar, luego de que este insistiera en que deseaba conocerla. Así que en distintas ocasiones le mandó recados y le ofreció grandes sumas de dinero si accedía a visitarlo.



En medio de una entrevista para el programa de farándula 'La Red' emitido por Caracol, la cantante afirmó que tuvo que salir de Medellín por un tiempo tras el asedio del narcotraficante en los 90, que incluyó hasta la lamentable muerte de su novio de ese momento.

Después de su participación en el reinado Nacional de Belleza, el capo del cartel de Medellín, mandó a llamar a la costeña, que para entonces tenía 23 años, varias veces para conocerla, pese a que este se encontraba recluido en la prisión de La Catedral.



Según los testimonios de la actriz, ella siempre se negó a participar de alguna fiesta o reunión en la que el narcotraficante estuviese involucrado, lo que terminó por desencadenar su exilio de Colombia junto a su familia.



"Ese novio con el que yo me iba a casar termina muerto por esa situación con Pablo Escobar. Yo me fui de la ciudad. Mi familia también tuvo que salir exiliada. (Fue) una cantidad de situaciones muy complejas. Una familia trabajadora, de clase media, decente, en qué momento nos vimos enredados en una cosa de estas y con un muerto al lado. La situación no era tan ‘light’ como yo siempre he querido mostrarla”, dijo en entrevista para 'Yo José Gabriel en 2018.

La historia sobre la manera en la que muere su pareja no era conocida hasta ahora, que la cantante confesó cómo se dieron los hechos durante esa época en la que Escobar arrasó con aquel presente de la artista: "Es una historia a la que le falta un pedazo y yo me he demorado 30 años para poderlo asimilarlo".



Aunque logró escabullirse del acoso de Escobar, la cruz de la muerte que ocasionaba el delincuente la alcanzó con el asesinato de su pareja de ese entonces, con quien llevaba una relación desde adolescente y se encontraba comprometida para dar el sí en el altar.



"Después del reinado él me dice, casémonos". Así empezaron los preparativos de boda cuando la tragedia tocó a su puerta, luego de una nueva aparición del capo en el que ella no sabe si fue una casualidad o algo intencional por parte del mismo.



Según contó, el hombre con el que pensaba unirse en matrimonio y del que se desconoce su identidad, pertenecía a una familia empresaria de Medellín. Luego de un robo a manos de una banda delicuencial que trabajaba para el cartel, este fue secuestrado y asesinado junto con su hermano a manos de los mismos, tras intentar recuperar el dinero saqueado.



"No he podido. La segunda vez que aparece el nombre de Pablo Escobar en mi vida es para decirnos que habían matado a mi novio y a su hermano y que si estaban muy empeñados en reclamar los dineros que se habían robado íbamos a correr la misma suerte todos los demás" , dijo entre lágrimas la cantante.



Esto provocó una devastadora tristeza en la cantante que decidió abandonar Colombia e intentar buscar ayuda, para sobreponerse de alguna manera y sobrevivir a la depresión que estaba atravesando.



"Fue un tiempo de buscar ayuda, de desahogarme en esas citas, de llorar lo que tenía que llorar de gritar y de tratar de buscar como aprender a vivir con este dolor. Recuerdo mucho que en las conversaciones el terapeuta me hizo una pregunta, sobre qué seguía o que quería hacer en mi vida si ya no tenía nada por lo que estaba sufriendo, eso fue lo que me ayudó", señaló la cantante.



A partir de allí, se empezó a materializar su deseo de ser actriz y cantante, pues aquel sueño que alguna vez había imaginado no ocurrió hasta después de la tragedia como un puente que le ayudó a sanar su dolor.

