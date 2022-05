No era un secreto que la belleza de Lady Noriega, en los años 90, llamó la atención del capo del narcotráfico Pablo Escobar. La ahora actriz y cantante cobró popularidad nacional desde que participó en el concurso de Señorita Colombia, como candidata al reinado por el departamento de Córdoba, en 1991.

Eran las épocas más turbulentas de la guerra de Escobar contra el Estado colombiano. Y en varias ocasiones, Noriega, que entonces tenía 20 años, ha recordado que recibió una invitación a una de las fiestas del narcotraficante cuando se encontraba recluido en la prisión de La Catedral. A la que, sin dudarlo, se negó.



Sin embargo, solo hasta ahora la actriz, reveló que hubo una tragedia detrás de esta invitación.

Noriega lo contó durante su entrevista como invitada en el programa Yo, José Gabriel. La actriz que siempre ha dicho que fue de las pocas mujeres que se atrevió a decirle que no a Escobar, aunque la invitación iba también con una oferta de mucho dinero.

Esta vez, Noriega relató que una de las razones por las que dijo "no" fue porque tenía novio en ese momento. Cuando unas amigas se acercaron a invitarla, respondió: "Estoy enamorada, tengo mi novio, y estoy haciendo planes para casarme".

En el programa de televisión agregó algo que a lo largo de estas tres décadas no había querido contar: "Ese novio con el que yo me iba a asar termina muerto por esa situación con Pablo Escobar. Yo me fui de la ciudad. Mi familia también tuvo que salir exiliada. (Fue) una cantidad de situaciones muy complejas. Una familia trabajadora, de clase media, decente, en qué momento nos vimos enredados en una cosa de estas y con un muerto al lado. La situación no era tan ‘light’ como yo siempre he querido mostrarla”, relató sin dar a conocer la identidad del novio que perdió en esas trágicas circunstancias.

REDACCIÓN EL TIEMPO

@ELTIEMPO