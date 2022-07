La actriz se refirió a la baja audiencia que obtuvo la nueva entrega de ‘Pasión de gavilanes 2′ en los países donde fue transmitida.



La producción no tuvo el éxito que esperaba, tampoco se acercó al que tuvo la primera temporada transmitida hace más de 20 años y retransmitida varias veces con altos índices de audiencia.



Al respecto, en entrevista con el periodista Carlos Ochoa, la actriz Lady Noriega, quien hizo parte del elenco con su personaje de ‘Pepita’ Ronderos y con su voz en las principales canciones, se refirió al bajo rating de la retransmisión de la novela.

Según sus declaraciones, todo fue un fracaso debido a que no era la continuación de la historia original y porque faltaron algunos de los actores iniciales.



“No te perdiste de nada, a nadie le gustó”, le dijo Lady Noriega a Ochoa y añadió que: “¡Ay, qué pesar! No les gustó porque no llevaron a Pepita Ronderos ni al original Martín Acevedo (Jorge Cao), es que la embarraron muy duro”.



Más adelante, al preguntarle si la producción podría tener éxito en Netflix, respondió que allí la audiencia puede ser muy diferente a la obtenida en televisión, un ejemplo de esto fue lo sucedido con otras producciones como ‘Café con aroma de mujer’ (versión 2021).



Al referirse por segunda vez acerca de por qué cree que la serie no obtuvo la audiencia esperada, Noriega señaló: “Yo creo que esta es una producción que le apuntaba a nuevas generaciones, realmente no es la continuación a la historia inicial y puede que algunos jóvenes se puedan enganchar, pero la verdad es que esa no es la tendencia de los jóvenes hoy en día, los chicos no son tan noveleros como antes”.



Su entrevistador le interrumpió, contrariando su argumento y diciendo que las nuevas generaciones sí son amantes de este tipo de programas, “pero de las buenas novelas, no de esas cosas de thriller y de quién mató a los hijos de los gavilanes”. A lo quel Lady Noriega contestó: “¡Oh, my god! ¡Qué fuerte!”.

