Lady Noriega asegura que el diablo causó accidente para que no cumpliera promesa a Dios

Lady Noriega es una figura conocida en la televisión colombiana gracias a su extensa carrera en el mundo de la actuación al ser parte de producciones como 'Pasión de gavilanes' y 'Maria soledad'.

Lady Noriega contó el momento que la hizo aferrarse a Dios

Lady Noriega no solo es conocida en el mundo de la actuación, también es cantante y modelo. Entre la lista de canciones de la mujer, de 53 años, se encuentran sencillos como 'Una razón', 'Paloma', 'Llegaste', 'Pecado mío' y 'Fiera inquieta'.

Recientemente, su nombre fue tema de conversación por las declaraciones que proporcionó al programa de entretenimiento 'Lo sé todo'. La actriz aseguró que vivió una experiencia "que le cambió la vida" luego de un episodio de salud que padeció.

Todo comenzó en 2021, durante la pandemia del covid 19, cuando las presentaciones y los conciertos se empezaron a reactivar de manera progresiva. "Voy a mi primer concierto en Popayán, me contagian de covid, porque no respetaron las barreras de seguridad. Yo me pegó una enfermedad", contó Noriega al programa de 'Canal Uno'.

(Más: Lady Noriega está hospitalizada por covid-19).

Tras esto, la cantante expresó que se dedicó toda la vida a una cantidad de sueños y metas en el arte, pero que, a la hora de presentarse delante de su "creador" no tenía nada que llevarle, razón por la cual prometió hacerle un álbum en compensación por traerla de nuevo a la vida debido a esa experiencia.

La actriz contó el accidente que el diablo causó para no cumplir promesa a Dios

La intérprete de 'Llévate lejos el amor' comenzó un proyecto de trabajó para cumplir la promesa que le hizo a Dios; sin embargo, un obstáculo se interpuso.



“Yo sentía que eso era de alguna manera oposición a que esto se pudiera realizar, porque, así como hay entidades buenas, hay otras que no les gusta que uno esté alabando al señor”, dijo Noriega.



En la conversación con el programa relató su experiencia cuando escaló una montaña para hacer uno de los videos: "Cuando yo llegué, me dice: 'Nos falta una curva'. En esa, no había cordón de seguridad, no había nada, nos tocó gatear, cuando estábamos descendiendo, yo no veía de dónde agarrarme".

(Enseguida: Personajes que han marcado la carrera de Lady Noriega).

El guía que la acompañó le dijo que se sostuviera de una de las raíces, ella hace caso y, de un momento a otro, el palo se quebró. "Me voto de espalda, más o menos siete metros de alto y yo solo gritaba, cuando caigo al lago iba con tanta velocidad que el agua no me frenó. Yo alcancé a pisar el fondo y se me doblaron las rodillas", relató a 'Lo sé todo'.

(Lea: Carolina Gómesz, Tostao y famoos que participarían en Masterchef Celebrity).

De inmediato fue traslada a un centro médico. Tras varias pruebas y exámenes, los especialistas aseguraron que tenía rotura de ambos ligamentos de los tobillos.

Con la recuperación aseguró que al fin pudo cumplir la promesa a Dios: “Componer trece canciones, hacer trece videos, hacer el documental y estructurar todo el concierto que se va a presentar, por fin, este 8 de diciembre. Será de agradecimiento, de alabanza".

Lady Noriega habla de su dura experiencia en el hospital durante la pandemia

