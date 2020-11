Celebridades de Hollywood que han luchado contra la anorexia

Netflix

Lily Collins



La actriz de la nueva serie de Netflix 'Emily in París' admitió que, durante la adolescencia, luchó contra la anorexia. "Haber sufrido un trastorno alimenticio no me define, no me avergüenzo de mi pasado", dijo Collins en sus memorias 'Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me'.



La confesión se dio a raíz del lanzamiento de la película ‘To the bone’, en la cual tuvo que interpretar a una joven que pasa por un tratamiento para curar el mencionado trastorno.