Se cumplen cuarenta años del matrimonio de Lady Di y el príncipe Carlos

El matrimonio de la joven Diana Spencer con el heredero de la corona británica, el príncipe Carlos, fue uno de los acontecimientos con mayor audiencia en televisión, pues lo siguieron más de 700 millones de personas de más de 70 países en el mundo. Hoy se cumplen cuarenta años de la llamada “boda del siglo”, la cual pasó de ser un ‘cuento de hadas’ a una de las relaciones más tormentosas y comentadas de la realeza.



El 29 de julio de 1981, Diana, de 20 años, se convirtió en princesa de Gales al contraer matrimonio con el príncipe Carlos en la Catedral de San Pablo, en Londres. Lady Di llevó un vestido que también quedó para la historia, con cerca de 10.000 perlas incrustadas y una larga cola que superaba los siete metros de longitud, la pieza fue diseñada por David y Elizabeth Emanuel.



Fruto del amor que se juraron, nacieron Guillermo, príncipe de Cambridge, y Enrique, duque de Sussex, quienes en ese momento eran el segundo y tercero en la línea de sucesión al trono.



Le contamos algunos de los datos más impresionantes y que quizás no sabía de esta unión que, desde un principio, estuvo colmada de curiosidades e hitos que intrigaron no solo a Gran Bretaña, sino al mundo entero.



Los detalles

No hay una fórmula para determinar el tiempo que debe conocerse una pareja antes de dar ‘el gran paso’, pero una de las curiosidades más llamativas de la relación entre Diana y Carlos es que no tuvieron mucho tiempo para compartir: solo se vieron en 13 oportunidades antes de contraer matrimonio. Se conocieron en 1977 cuando Diana todavía era una adolescente y solo hasta el verano de 1980 empezó el coqueteo entre ambos, cuando coincidieron en New Grove, Inglaterra.



Por otra parte, cabe resaltar que la princesa de Gales fue la encargada de escoger su propio anillo de compromiso, así como el vestido que usaría el día en el que se haría el anuncio públicamente, incluso la compra del traje la hizo un día antes.

Otro dato que impacta es que el vestido de novia de Diana, además de ser un ícono de la época, solo fue confeccionado hasta el último momento antes del ‘gran día’, pues las medidas de Diana cambiaban constantemente, según el modisto.



Como se supo años después, la bulimia de la princesa empezó meses antes de contraer nupcias con Carlos. El vestido tuvo que adaptarse a la figura de Lady Di y rehacerse en cinco oportunidades. Cabe anotar que había un segundo traje de novia listo por si acaso ocurría algún imprevisto.



Por otra parte, hay que mencionar que el día de la boda, luego de leer los votos matrimoniales, y a la hora de dar el ‘sí’, Lady Di se equivocó al repetir el nombre completo de su futuro esposo: en vez de decir “te tomo a ti, Charles Arthur George”, dijo “Charles Philip”. El príncipe Carlos no tuvo más remedio que contar la anécdota entre risas y decir con humor que Diana realmente “se había casado con su padre”.



En lo que a costos respecta, en ese momento costó unos 48 millones de dólares, que si se traen a nuestros días representan algo más de 135 millones, esto a pesar de que al almuerzo que se llevó a cabo en el palacio de Buckingham después de la ceremonia religiosa solo acudieron 120 personas.



A pesar de ser una de las parejas más populares de la época, la relación matrimonial entre Lady Di y el príncipe Carlos empezó a deteriorarse rápidamente, tanto así que las cámaras empezaron a documentar el distanciamiento entre ambos desde finales de la década de los ochenta.



El matrimonio llegó a su fin de manera oficial el 28 de agosto de 1996, presuntamente, por infidelidades por parte del príncipe Carlos, a quien se le relacionaba con Camila Parker Bowles, su actual esposa.



Tendencias EL TIEMPO