¿Ladrón más torpe del mundo? Se 'esconde' en palmera frente a policías

En la ciudad de Avellaneda, Argentina, se presentó un hecho que causó multitudinarias burlas en las redes sociales.



De acuerdo con el canal de televisión local 'Telefe Santa Fe', dos delincuentes trataron de robarle una camioneta a un repartidor. Utilizaron armas de fuego falsas y se llevaron el vehículo y la mercancía.



Sin embargo, la víctima dio el aviso a las autoridades, que de inmediato comenzaron a buscar a los delincuentes.



En un video, difundido por los medios de comunicación de ese país, se observa la persecución de un grupo de policías en motocicleta a uno de los supuestos ladrones, que viste una camiseta gris y que está desesperado por escapar.



La verdad es que no tenía muchas posibilidades de salirse con la suya, pues trataba de huir a pie.



Ante su inminente captura, el señalado delincuente decide quedarse quieto a un lado de la vía y esconderse detrás de una pequeña palmera, que no le ayudaba a disimular su presencia.

Ahhhhhh pero es el rey del camuflaje!!! pic.twitter.com/8qkIS4hCOJ — Google Bizarro (@google_bizarro) March 20, 2021

Uno de los uniformados lo encuentra, sin hacer mucho esfuerzo por buscarlo. Le apunta con su arma, lo arroja contra el piso y, con la ayuda de sus dos compañeros, logra reducirlo.



Por el momento se desconoce cuál fue la suerte del otro delincuente, quien también emprendió la huida a pie.

