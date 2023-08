En las redes sociales, se suelen viralizar todo tipo de videos relacionados con la delincuencia. Sin embargo, recientemente, se volvió popular un clip que tiene un giro inesperado, pues la empleada de un local encerró a un delincuente en su pastelería para evitar que la robara.

Según los medios internacionales, este incidente ocurrió en la ciudad de San Francisco de Campeche, México, y quedó grabado por las cámaras de seguridad del sitio. Este video fue compartido en redes y en un comienzo se puede ver a una señora atendiendo una pastelería.



Luego de unos segundos, entró un ladrón, vestido con una playera azul y gorra blanca, buscando el dinero de la caja registradora. “Ando armado y me vale que me estés grabando. Dame tu teléfono igual”, se le escucha decir al delincuente.



(No deje de leer: Falleció integrante de 'Yo soy Betty, la fea', y los actores se despiden).



La mujer que estaba atendiendo el local le dio paso hacia la caja, sin embargo, lo que hizo después sorprendió a más de una persona. Pues, aprovechó que el hombre estaba distraído para salir por la puerta principal y cerrar rápidamente la cortina metálica.

Por lo que se ve en el video, el ladrón se desespera al darse cuenta de que no podía salir, incluso, se le escucha decir: "Mamá, ayúdame". En un acto de frustración, tiró un mueble en un intento por liberarse.



(Le puede interesar: Zulma Rey sufrió quemadura en la cocina de 'MasterChef', pero se salvó de ser eliminada).



Finalmente, según los medios internacionales, la valiente acción de la empleada y la colaboración de las autoridades llevaron a la detención del ladrón. Este video se volvió viral en las redes sociales y varios internautas han aplaudido la acción rápida de la señora para detener el robo.



"Qué bueno, qué inteligente"; "El estafador resultó estafado"; "Brava la chica se pone a salvo y actúa rapidito ole su sangre fría"; "No puedo dejar de reírme, llega muy león y luego casi llora", se lee en los comentarios.

Crearon un frente de seguridad para contrarrestar a la delincuencia en Ciudad Jardín Sur

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

¿Pipe Bueno le es infiel a Luisa Fernanda W con participante de MasterChef?

¿Qué significa que un sitio 'se reserve el derecho de admisión'? Se lo explicamos

Hombre se iba a casar en Italia, pero su perro se comió el pasaporte