Video: fuga de un ladrón que saltó desde un puente a 17 metros de altura

Las autoridades de la ciudad de Fort Myers, en Florida, Estados Unidos, se alertaron durante la medianoche del viernes 29 de octubre cuando un hombre cometió un robo y emprendió la huida en una camioneta a toda velocidad.

Sin embargo, ante el cerco de la Policía, prefirió lanzarse de un puente para evitar ser capturado.

Los hechos

El sujeto fue identificado como Bryan Gray, de 34 años.



Gray robó una camioneta en la medianoche del viernes. Los agentes de la Policía del condado de Lee trataron de detenerlo en un retén, pero los evadió y escapó en el vehículo.



Por tanto, las autoridades hicieron un llamado a los refuerzos y aviones de la zona para seguir el rastro por las vías de Fort Myers, Florida. Gracias a eso, se pudo evidenciar desde el aire su intento de escape.



El ladrón tomó el Puente Edison, pero, de un momento a otro, perdió el control y chocó contra las barreras de seguridad.

El hombre decidió dejar la camioneta atravesada en la vía de tres carriles y, al notar la llegada de las patrullas, se lanzó de la infraestructura de 17 metros que cruza sobre el río Caloosahatchee.



Trató de nadar y alcanzar uno de los pilotes del puente. No obstante, a los pocos minutos llegó una lancha de la Marina y lo rescató.



‘No ganó una medalla de oro’

La Policía del condado de Lee compartió el video de la fuga, su salto y posterior rescate en redes sociales. Titularon el corto como ‘clavado a la cárcel’.



Allí indicaron que fue detenido por los uniformados y llevado a un hospital para que recibiera tratamiento por las contusiones en su cuerpo tras lanzarse al río.

“Si bien es cierto que no ganó una medalla de oro por su gran salto, Gray se encontró en problemas cuando ganó cargos pendientes de ‘Grand Theft Auto’ (videojuego) y Fleeing and Eluding”, bromearon en sus redes.



‘Fleeing and Eluding'’ se le denomina en Estados Unidos a la acción de huir y evadir a las autoridades. Según el portal de abogados ‘The Ansara Law’, es un delito grave por el cual la persona podría ser encarcelada y revocada su licencia de conducción.

Tendencias EL TIEMPO