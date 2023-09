Cada vez más personas se han sumado a aquellos que buscan una alternativa de defensa frente a situaciones como robos y atracos.



Este es el caso de una mujer en Brasil, quien al verse amenazada por un hombre, no dudó en poner en práctica lo que aprendió en la escuela de artes marciales.

El ladrón pretendía quitarle sus pertenencias a la mujer y ella aplicó una llave maestra sobre el hombre, quien momentos después de verse en el suelo, lo único que le quedó por hacer fue suplicar por su vida.



El momento fue captado por unos transeúntes y en él se demuestra la importancia de la defensa personal para cualquier ciudadano.



El hombre, sin saber a quién se enfrentaba, decide tratar de arrebatarle el celular a la dama, quien los sorprende con una maniobra que finalmente lo deja en el suelo sin cómo defenderse.



Al ladrón no le quedó más que suplicar por su integridad, pero la mujer, sin titubear, le propinó varios golpes, demostrándole que no se dejaría convencer de soltarlo.



Quienes grabaron el momento, felicitaron la actitud de la mujer e incluso las autoridades elogiaron la rápida acción de la dama, resaltando este tipo de acciones toma más fuerza en aquellos que no están dispuestos a dejarse amedrentar por nadie.



En cuanto a los comentarios que recibió el momento están: “hay que entrenarse con ella y listo”, “se me quitaron las ganas de robar”, “ella estaba enojada, el tipo estaba feliz”, entre otros.

