En Australia se conoció el caso de una joven que denunció el robo de su portátil. Lo más indignante fue la nota que dejó el ladrón momentos después de llevarse el objeto.

Rachel, de 22 años de edad, fue la víctima de robo en su lugar de trabajo. La mujer se encontraba laborando en una guardería en el Centro Comunitario de Seaforth, en Sídney, Australia, lugar al que llevaba el artefacto para estudiar.



La joven, a través de sus redes sociales, contó que recién había comprado la laptop para utilizarla en la universidad.



Un compañero de trabajo le avisó a la australiana que alguien le había robado el portátil, pero no solo eso, el sujeto tuvo el tiempo para dejarle una nota aconsejando que tuviera más cuidado con sus pertenencias.



“Lo siento, deberías tomarte la seguridad con seriedad. Culpa al consejo y que te den un reembolso por la laptop. Disculpa”, se lee en la nota.



Hasta el momento, Rachel no ha podido encontrar al ladrón ni tampoco su PC, pues este no estaba asegurado y por ende ha sido imposible poder hallarla. Por la misma razón, es difícil que pueda recuperar el dinero invertido.



La joven aseguró que, si le devuelven el computador, no levantará ningún tipo de demanda y se olvidará de lo sucedido. Ella solo quiere recuperar su aparato, ya que es necesario para sus clases en la universidad.

