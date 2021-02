Ladrón cuenta cómo le robó 11 millones de dólares a Kim Kardashian

El 3 de octubre de 2016, la estrella estadounidense Kim Kardashian fue víctima de un aparatoso robo durante la Semana de la Moda en París. El botín fue valorado en 9 millones de euros (casi 11 millones de dólares y aproximadamente 39.000 millones de pesos colombianos).



Uno de los protagonistas del robo, Yunice Abbas, acaba de publicar el libro ‘J'ai séquestré Kim Kardashian’ (‘Yo secuestré a Kim Kardashian’) contando su versión del atraco.

Abbas ahora tiene 67 años, dos hijos y 3 nietos. Foto: Christophe Petit Tesson. EFE

El autor afirmó para el medio francés ‘Paris Match’ que antes del suceso no había escuchado nunca de la celebridad. Esto facilitó que Aomar Aït Khedache, cabecilla del asalto, escondiera la magnitud del plan.



“Simplemente, me dijo que nuestra víctima era la esposa de un famoso rapero. No quería saber más en ese momento”, relató.



Estuvo 22 meses detenido por este caso y desde octubre del 2018 está en libertad provisional a la espera del juicio.

Una banda criminal poco convencional

Su grupo fue conocido como ‘la banda de los abuelos’, porque sus cinco integrantes tenían entre 60 y 72 años.



Pero detrás de sus rostros de ‘abuelos amorosos’ había hombres con un amplio pasado delictivo que planearon el golpe durante semanas.



Abbas le dijo a ‘Paris Match’ que “alguien del equipo de la familia Kardashian” les dio la información de dónde se estaban hospedando. Una vez con ese dato claro, miembros de la banda hicieron inteligencia para saber los horarios en los que salían y entraban al lugar.

El día del robo

Todo se alineó para que el atraco saliera a la perfección.



El guardaespaldas de la estrella, una de sus hermanas y un chófer que contrataron en París se fueron a una discoteca. Su mamá, por su parte, se fue a un hotel. Y ella se quedó en el apartamento junto a su secretaria personal. "Lo que nos interesaba era su diamante. Eso fue lo que nos atrajo. Tenía fotos con él por todas partes", dijo Abbas, en entrevista con la agencia ‘EFE’, sobre el anillo de compromiso que le había dado a Kardashian su pareja, el rapero Kanye West.

La banda entró con falsas chaquetas de la Policía al lugar. Según dijo Abbas a ‘Paris Match’, optaron por este vestuario por las redadas policiales que se hacen en la zona en busca de drogas.



Dijo que no vio directamente a la actriz, sino que se encargó de retener al conserje del edificio. Su equipo subió al hombre al apartamento para utilizarlo como traductor, porque hablaba inglés.



Para Abbas el robo fue sencillo y rápido, pues Kardashian hizo todo lo que le pedían. Además, el botín fue más grande de lo esperado, pues encontraron muchas joyas de lujo.



"No hubo necesidad de amenazar. Ella colaboró. En general siempre es así. No hay razón para resistirse, sería tonto", agregó el hombre, de origen argelino, a ‘EFE’.



Finalmente, huyeron tranquilamente: Abbas se fue en bicicleta junto con un compañero. Los otros se fueron a pie.

“Entre la llegada y la salida no pasaron ni diez minutos", cuenta en entrevista con ‘EFE’. Foto: Christophe Petit Tesson. EFE

La captura

La pieza clave para atrapar a Abbas fue su ADN. “Yo estaba usando dos pares de guantes, pero toqué al recepcionista, para controlarlo”, le dijo a ‘Paris Match’.



Sus huellas quedaron en la cuerda con la que ató al hombre, por lo que pudieron dar con él en la mañana del 9 de enero del 2017, tres meses después del asalto.



La Policía encontró dinero y joyas, pero el ladrón cree que aún quedan 7 millones de euros sin rastrear.



Fue acusado de robo en banda organizada y secuestro y su juicio se llevará a cabo al menos en un año, por lo que seguirá libre mientras eso ocurre, aunque tiene claras sus posibilidades de volver a entrar en prisión (ya ha pasado cerca de 21 años encarcelado debido a otros atracos del pasado).





De lo hurtado, Abbas recibió 70.000 euros (casi 84.270 dólares y más de 300 millones de pesos) y manifestó que, si algún día coincide con Kim Kardashian, le pediría perdón. "Si no quiere o no puede está en su derecho. Yo lo lamento, pero no puedo hacer más, no puedo volver atrás", cerró, en su charla con ‘EFE’.

*Con información de EFE