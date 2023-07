El caso Lacey Fletcher escandalizo al mundo, pues su historia supera cualquier caso de ficción. Todo comenzó a principios del 2022, cuando una mujer llamó a emergencias asegurando que a su hija le pasaba algo. Sin embargo, cuando llegaron las autoridades se encontraron con una escena de terror, pues Flecher estaba sentada en un sillón, sin vida y en estado de descomposición.

¿Quién era Lacey Fletcher?

Lacey Ellen Fletcher nació el 25 de noviembre de 1986 en la ciudad de Slaughter en Louisiana, Estados Unidos. Sus padres eran Clay Fletcher y Sheila Fletcher. Las personas que conocieron a Lacey han declarado en los medios de comunicación que era una joven divertida, activa e inteligente.



Su vida era bastante cotidiana y constantemente jugaba con sus amigos y se mantenía en actividades deportivas. Sin embargo, cuanto tenía 14 años, sus vecinos dejaron de saber de ella. Esto se debe a que ella padecía del Síndrome de Asperger, un trastorno dentro del desarrollo del espectro autista que afecta la interacción social, la comunicación verbal y no verbal.



(Lea también: La absurda emergencia que vivió Esperanza Gómez con un cangrejo en plena grabación).

Según el ‘New York Post’, también sufría del síndrome de enclaustramiento, un raro trastorno neurológico caracterizado por una parálisis completa de los músculos voluntarios, a excepción de los ojos.



En ese entonces, la personalidad de Lacey había cambiado bastante y sus padres decidieron sacarla de la escuela y comenzaron a educarla en la casa. Según el medio ‘Sdp Noticias’, algunos psicólogos mencionaban que ella padecía de ansiedad social y por eso le recomendaron a sus padres intérnala en un hospital para que fuera tratada. Con el paso del tiempo los médicos también dejaron de tener noticias de ella.



Muchos compañeros de Lacey y vecinos de la zona se les hacía raro que desde hace mucho tiempo no la veían, incluso muchos de ellos se acercaron a los padres para saber sobre ella, pero solo contestaban que todavía vivía con ellos y que estaba bien.

El día que encontraron la lamentable situación

El 3 de enero de 2022, Sheila Fletcher llamó al número de emergencias por qué su hija no respiraba, sin embargo, cuando las autoridades llegaron se encontraron con una escena de terror, pues el cuerpo de su hija estaba en un viejo sillón y en un alto estado de descomposición.



(Lea también: Mujer revivió segundos antes de ser cremada en el cementerio).



Su cuerpo se encontraba desnudo, con numerosas úlceras, y se había hundido por completo en el sofá como consecuencia de la podredumbre. Además, estaba repleto de orín, heces y plagado de gusanos que estaban comiendo la carne de Layce quien tenía 36 años.

Su cuerpo estaba en un estado deplorable, pues pesaba poco más de 40 kilos. Según la autopsia que le practicaron, ella falleció a causa del covid. Según los forenses, ella había permanecido durante 12 años en ese sofá.



“He visto algunas cosas horribles en mi vida, pero nada como esto. Los padres estaban en la cocina. No tenían una explicación. No pude comer durante una semana y lloré también durante ese tiempo”, declaró al medio The Mirror el médico forense encargado del caso, Ewell Dewitt.

Sus padres fueron encarcelados

El 2 de mayo Clay Fletcher y Sheila Fletcher fueron encarcelados y presentados ante el gran jurado para la lectura de sus cargos. En ese momento, el juez puso una fianza para que fueran liberados. Sin embargo, el 19 de junio de este año volvieron a ser encarcelados y están a la espera de juicio para saber su condena.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

