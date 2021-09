Marta Mejía, la 'superabuela' que se robó las miradas en ‘La Voz Senior’

Las puertas se abrieron, los reflectores la enfocaron y su potente voz acabó con el abrumador silencio del diamante de 'La Voz Senior'. Aunque ninguno de los entrenadores presionó el botón, sí los sorprendió con su forma de cantar y su vitalidad.



Se trata de Marta Elena Mejía, una manizaleña de 63 años que participó en la noche de este miércoles con la canción ‘Ya te olvidé’, de Marco Antonio Solís.



"Yo no me he dado la vuelta porque en mi equipo, por estrategia, estoy buscando buscando otro tipo de voces, pero quiero que sepas que tienes muchísima potencia en la voz. Tienes un cuerpo enorme en la voz , un vibrato bien bonito", señaló la cantante Natalia Jiménez, quien tomó la vocería tan pronto las sillas giraron.



​Durante la conversación con los entrenadores, Mejía destacó su pasión por la música y contó que desde los 50 años ha grabado dos discos. Además, ha representado a Colombia cinco veces en el Festival Internacional Boleros de Oro, en Cuba.



"Yo te voy a pedir el favor de que no dejes que esta noche, que de pronto no fue a tu favor, te desanime porque, además de ser una mujer muy bella y muy carismática, tienes una lindísima voz. Si esta noche no fue, otra noche será. Quiero agradecerte por venir hasta acá, por traernos tu voz, tu talento, esa energía tan bonita que nos regalaste", señaló Andrés Cepeda.



En la entrevista previa a su presentación, Martha Elena Mejía contó que, además de su pasión por la música, disfruta los triatlones, una actividad física que le concede la esbelta figura que muchos televidentes destacaron.

Yo no quiero verme así a los 73; quiero estar así ahorita a los 21. #LaVozSenior pic.twitter.com/n2u3PqO62n — Lina María (@linamaria_pb) September 29, 2021

Más música de Marta Elena Mejía

Si es uno de los televidentes que quedó con ganas de más música en voz de esta participante, hay una buena noticia para usted. Mejía tiene un canal de YouTube en el que ha subido varias canciones interpretadas por ella, entre las que se cuentan: 'Piensa en mí', 'Soy lo prohibido' y 'Qué pena que te vas'.