Dos participantes de ‘La Voz Senior’ crearon su propia historia de amor en el concurso de talentos. La primera temporada del programa debutó en 2021 y fue un éxito entre los colombianos, por lo que fue renovada para el 2022 también.



Esta nueva versión fue estrenada hace unas semanas y ya ha causado sensación entre los fanáticos. A pesar de que aún se encuentran en las ‘pruebas a ciegas’ han salido decenas de historias por parte de los concursantes.



Una de las que más ha llamado la atención fue la de dos personas que se conocieron en medio de las audiciones y se enamoraron rápidamente. Se trata de Ninfa Patricia Cohen y Gustavo Rodas, que a pesar de que no avanzaron en la competencia, se encontraron el uno al otro.



La pareja visitó el estudio de grabación de ‘Día a día’ y hablaron de cómo se fundó su amor en los pasillos del canal. Según lo que contaron, ninguno de los dos estaba preparado para tener otra relación.



De acuerdo con lo que dijo Gustavo, para él fue amor a primera vista. Se conocieron mientras estaban en uno de los comedores dispuestos para los participantes. Rodas llegó hasta donde estaba Patricia y le habló para acercarse a ella.



En un inicio, la mujer habría esquivado los intentos de Gustavo. Hace siete años que no estaba en una relación y se sentía precavida ante los coqueteos de este hombre.



Sin embargo, Rodas no se rindió y se propuso demostrarle su amor a la participante. Durante días le llevó postres, tortas y dulces para conquistarla hasta que finalmente funcionó.



La mujer le contó a sus familiares, que la animaron a continuar la relación y desde entonces han estado felices. Incluso, Rodas llegó al programa de ‘Día a día’ cargando flores para su pareja.

¿Se casan?

Mientras estuvieron en el programa, los presentadores se aseguraron de poner música de bodas de fondo para los enamorados. Catalina Gómez fue una de las que les preguntó sobre sus planes y su amor.



“Yo no lo busqué, él llegó. Es una persona muy dulce, caritativo; tiene unos valores divinos. Acá en Bogotá no hubo nada porque yo me fui, pero me empezó a llamar por la mañana, al mediodía y la medianoche. Conocí su familia y su forma de vivir”, reveló Ninfa sobre sus inicios.



Ahora la pareja está pensando en unir sus vidas para siempre. Aunque en un principio, declararon estar considerando si casarse, al final de la emisión ya se mostraron seguros con la decisión.



Gustavo y Patricia aprovecharon para invitar a todos los presentadores de ‘Día a Día’ a su matrimonio. Además, señalaron que lo realizarán cuando llegue un cura cercano a ellos que están esperando.

