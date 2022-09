Con acordeón en mano, Isidro Gómez, un participante de 62 años oriundo de Sucre, se abrió pasó para interpretar ‘Matilde Lina’ en la audición del programa de Caracol Televisión, ‘La voz senior’. Su presentación logró convencer a Nacho y Kany García, quienes giraron sus asientos para darle la bienvenida al concursante.



Terminada la presentación, los jurados llenaron de aplausos a Isidro y le lanzaron varios halagos por lo que había hecho. Sin embargo, cuando le tocó intervenir al tercer jurado, Andrés Cepeda, el set de grabación se llenó de risas.



Entonces, Naco tomó la vocería diciendo: “Antes de comenzar esto, quiero agradecerle a Kany por tener la hermosa bondad de bloquear a Cepeda para que no tuviera opción de tenerte en su equipo. De verdad, eres grandioso como artista y nos viste a los 3 disfrutando muchísimo de tu presentación”.



De inmediato, Kany García tomó la palabra y explicó por qué tomó la decisión de impedirle a Cepeda girar su asiento.



“Imagínese que nos pasa mucho a Nacho y a mí que, aunque por más que amemos con toda profundidad este país y este folclor, cada vez que Andresito se para y gira esa silla todos los que hacen folclor de Colombia se suelen ir con él. Tenemos que aumentar nuestras posibilidades”, argumentó.

Riendo nerviosamente, Cepeda les contó a sus compañeros del jurado que, al parecer, identificó a Isidro Gómez por un dinero que le estaba debiendo.



“Les voy a decir una cosa. Se han gastado una posibilidad de bloqueo porque el señor no me iba a escoger a mí y ya les vamos a decir por qué. Resulta que a ese señor, desde hace unos 4 o 5 años, le estoy debiendo una plata, pero después de esto nos ponemos de acuerdo y me pongo al día con sumercé”, mencionó el jurado.



Todos estallaron de la risa, los otros jurados se tomaron la declaración como una broma, pero Nacho intervino jocosamente y se ofreció a ayudarlo: “Yo estoy dispuesto a saldar esa deuda”, mencionó el venezolano, procurando que el participante se fuera con él.



Andrés Cepeda agregó: “Él va a pagar lo que te debo. Gracias, maestro… hasta intereses”.



A pesar de no quedar claro si la anécdota era cierta o no, el participante se mostró contento con la posibilidad de seguir en la otra fase de la competencia, donde estará representando el equipo de Kany García, por quien finalmente se decidió.

