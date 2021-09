La voz senior 2021: la historia de José Saleh y su regreso a la vida

La noche del lunes 20 de septiembre se estrenó la nueva temporada del concurso de canto ‘La voz’, que en esta ocasión tuvo como protagonistas a los adultos mayores, por eso se llama ‘senior’.



En el primer capítulo se presentaron concursantes con historias increíbles y conmovedoras, entre ellas la de José Saleh, un hombre de 67 años que afirmó que la música lo salvó de morir.



Según contó en el programa de Caracol Televisión, su participación en el concurso es una segunda oportunidad que le brindó la vida, ya que en una ocasión estuvo muerto durante 15 minutos.



“Yo soy un sobreviviente, la vida me dio una segunda oportunidad. La primera parte de mi vida la dediqué a la ingeniería (...) Hubo un momento en el que tuve una dificultad grave y morí”, le contó Saleh a los jurados. “Yo morí 15 minutos. Faltaban 5 para no volver”, añadió.



Quien mostró más asombro fue la cantante española Natalia Jiménez, quien le preguntó sobre por qué falleció, a lo que el concursante contestó que no fue a causa de un accidente sino que “fue un tema cerebral”.



José afirmó que decidió tomar esta segunda oportunidad para dedicarse a algo que le ha apasionado toda la vida: cantar. Desde pequeño pensó en ser cantante y soñaba con estar en los escenarios. Es por esto que, apenas conoció que se estaban haciendo audiciones para ‘La voz senior’, no dudó en presentarse.



Los jurados del programa Natalia Jiménez, Andrés Cepeda y Jesús Navarro, quedaron asombrados con su relato y el talento que demostró en su audición, en la que interpretó ‘La bohemia’ de Charles Aznavour. La primera en girar su silla fue Natalia Jiménez y pocos segundos antes de que acabara su presentación, Jesús Navarro oprimió el botón.



La jurado española mencionó que la canción que escogió el concursante la conmovió bastante ya que le hizo recordar a su padre, quien escuchaba esa canción cuando ella era pequeña y le enseñó todo sobre el artista Charles, intérprete de ‘La bohemia’. Además su progenitor estaba de cumpleaños ese mismo día, por lo que se sintió en la obligación de elegir la voz de José.



Finalmente, el hombre decidió seguir participando del programa con la ayuda y apoyo del equipo de Natalia, quien también se mostró emocionada y abrazó al concursante para celebrar su decisión.



