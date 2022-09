‘La Voz Kids’ es uno de los ‘realities’ más exitosos que hayan sido transmitidos por Caracol Televisión, pues el presente año se encuentra en su sexta temporada.

Además de ser una competencia entre niños con voces prodigiosas y escogidas por artistas de renombre como Andrés Cepeda, Nacho y Kany García, también es un escenario en el cual se revelan historias conmovedoras de las vidas de los participantes.

Durante las súper batallas, Cepeda tuvo el turno de escoger qué integrante de su equipo seguía en la próxima ronda. Los niños que estaban en la disputa fueron Emmanuel, Jade y Jean Simón.

Luego de las interpretaciones, el artista finalmente se decantó por Jean Simón, quien interpretó la canción ‘Jaime Molina’. Emmanuel había cantado ‘Sin documentos’ y Jade hizo lo propio con ‘Lo mejor que hay en mi vida’.

“Tengo frente a mí a tres joyas del equipo, pero tengo que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con el futuro más inmediato. Y por eso la voz que se queda es la de Jean Simón”, dijo el cantautor bogotano.

Ya después de la ronda de eliminación, la presentadora Laura Acuña le preguntó tras bambalinas a los concursantes eliminados sobre sus experiencias en el reality. Al preguntarle a Jade, ella le dijo a Acuña que “fue una gran experiencia, y le agradezco a Dios y a la Virgen por darme esta oportunidad. Espero, maestro Cepeda, poder cantar con usted algún día”.

Sin embargo, las palabras de Emmanuel fueron las que más llamaron la atención, pues el niño, además de revelar cómo se sintió durante la competencia, también contó que durante una etapa de su vida fue víctima de prejuicios por su aspecto físico.

“Lo que me pareció más bonito de mi trayecto por ‘La Voz Kids’, creo que fue sentirme yo. En algunos lugares siempre me discriminan por mi pelo. Lo más importante es que me sentí yo, y de estar aquí presente con tres de los más grandes artistas”, dijo Emmanuel en medio de las lágrimas.

Ante esto, tanto Laura Acuña como Andrés Cepeda le dedicaron palabras de apoyo al menor. “Emmanuel, no dejes de ser nunca como eres por nada ni por nadie”, le dijo Acuña.

Cepeda, por su parte, declaró que “Fue bonito lo que dijo, pudo ser él. Cantar lo que le gusta y verse como le gusta con su pelo y ropa. Tuvo toda la libertad de hacerlo, y es maravilloso que se haya llevado ese recuerdo”.

